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Yaşam

Ahşaptan bir duvar saatiniz olacak

Deniz temalı saatinizle, artık duvarınıza yaz keyfini taşıyabilirsiniz.

08 Nisan 2009 03:00

Deniz temalı saatinizle, artık duvarınıza yaz keyfini taşıyabilirsiniz.Hazır havalar ısınmaya başlamışken, saatlerimizi yaza kurmaya ne dersiniz?

Her aşamasında kendi emeğinizi taşıyan saatinizle, duvarınıza renklendirin.Evim dergisi, sizler için bu saatin yapım aşamalarını yazdı.

Malzemeler:

- Yuvarlak şekilde ahşap
- Saat motoru
- Yelkovan ve akrep
- Desenli kumaşlar
- Makas
- Ahşap yapıştırıcı ya da silikon yapıştırıcı
- Beyaz ahşap boyası
- Boya fırçası
- Kırmızı akrilik boya

Yapımı:

* Marangozdan istediğiniz ölçüde kestirdiğiniz yuvarlak ahşabı, önce beyaz ahşap boyasıyla boyayın.

* Kurumaya bırakın.

* Boya kuruduktan sonra mavili beyazlı, kırmızılı beyazlı pötikareli ya da istediğiniz desendeki kumaşlara, saatin rakamlarını ve saatin tam ortasındaki yelkenli için gerekli parçaları çizin.

* Çizdiğiniz bu parçaları kesin.

* Kestiğiniz rakamları, 12 rakam da saatin içine sığacak şekilde eşit aralıklarla ahşabın üzerine

* Ahşap yapıştırıcısıyla yapıştırın.

* Tekne için de önce yarım daire şeklinde kumaşı, sonra da teknenin yelkenlerini oluşturacak kumaşları yapıştırmanız gerekiyor.

* Tüm bu işlemleri bitirdikten sonra ahşabın tam ortasına bir delik açın ve eski bir saatten çıkardığınız saat motorunu, yelkovan ve akrebi monte edin.

* Yalnız yelkovan ve akrebi, saate monte etmeden önce kırmızı renge boyamalısınız.

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