Ahşap traversler Ankara Garı'nda sergilenecek

T24 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim Üyesi olan Suat Karaaslan, demiryolu yapımında kullanılan ve artık neredeyse tarihi eser olan ahşap traversleri metalle buluşturarak oluşturduğu heykelleri TCDD Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergiliyor.



Yer : TCDD Sanat Galerisi, Gar / Ankara

Tarih: 24 Mart - 7 Nisan 2011



Açılış kokteyli: 24 Mart 2011

Saat: 18:00



Cumartesi-Pazar hariç hafta içi hergün saat 9.00-12.00 ile 13.00-17.00 arası gezilebilir.





