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Kültür-Sanat

Ahşap traversler Ankara Garı'nda sergilenecek

Suat Karaaslan, demiryolu yapımında kullanılan ve artık neredeyse tarihi eser olan ahşap traversleri metalle buluşturarak oluşturduğu heykelleri TCDD Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergiliyo

24 Mart 2011 02:00

T24 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim Üyesi olan Suat Karaaslan, demiryolu yapımında kullanılan ve artık neredeyse tarihi eser olan ahşap traversleri metalle buluşturarak oluşturduğu heykelleri TCDD Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergiliyor.

Yer    : TCDD Sanat Galerisi, Gar / Ankara
Tarih: 24 Mart - 7 Nisan 2011

Açılış kokteyli: 24 Mart 2011
Saat: 18:00

Cumartesi-Pazar hariç hafta içi hergün saat 9.00-12.00 ile 13.00-17.00 arası gezilebilir.


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