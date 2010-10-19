-AHŞAP BALIKÇI LOKANTALARININ YIKIMINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA ANTALYA (A.A) - 19.10.2010 - Antalya'nın merkez Aksu ilçesindeki Kundu bölgesinde Aksu Çayı'nın denize döküldüğü yerde bulunan ahşap balıkçı lokantalarının yıkımının durdurulmasına ilişkin başvuruyu değerlendiren 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kumköyü Muhtarlığının Antalya 2. İdare Mahkemesine 1. derece doğal sit alanındaki yapıların Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı uyarınca 13 Ekim 2010'da işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Aksu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davayı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının ve dava konusu parselin renkli kalemle işaretlendiği onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasının plan not ve lejandının, yapı tatil zaptının istenmesine, yıkıma ilişkin olarak belediye encümenince karar alınıp alınmadığının sorulmasına, alınmışsa örneğinin istenmesine karar verdi. Yerel mahkeme, savunmasını yapması için Aksu Belediyesine 30 gün süre tanınması kararını aldı. İdare mahkemesi, dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle karar verdi. 15 Ekim sabahı iskan ve işletme ruhsatı olmayan balıkçı lokantalarının yıkımı için Aksu Çayı'nın denize döküldüğü bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, bölgedeki iş yerleri yıkılmıştı.