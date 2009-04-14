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Yaşam

Ahşabın binbir yüzü

Yaratıcı bir el sayesinde sadelikten ihtişamlı görünüme bürünen şık tasarımlar.

14 Nisan 2009 03:00

Yaratıcı bir el sayesinde sadelikten ihtişamlı görünüme bürünen şık tasarımlar.

Doğal, sade ve abartısızdır ahşap. Ama yaratıcı bir el ona dokunmaya görsün. Kılık değiştirir
adeta, ortaya böyle müthiş görüntüler çıkar.

Çılgın fikirler

Yiğit Yazıcı’nın boyadığı ve Şefik Kabaş’ın tasarladığı bu fonksiyonel ahşap objeler, alışık
olduğunuz diğer tasarımlardan biraz daha farklı. Oldukça çarpıcı olduklarını kabul etmeliyiz. Her biri için uzun bir çalışma süresi gerekiyor.

İşe önce yapım öncesi fikirler oluşturularak başlanıyor ve daha sonra tasarımlar ortaya çıkıyor.

Bu tasarımların zaman zaman diğer mimarlar ya da tasarımcılarla da yapılması mümkün.

Yapılması planlanan obje ya da mobilyalar, tasarım aşamasından sonra ahşap olarak
üretiliyor:

* Ahşap, üretimden sonra ham şekilde atölyeye geliyor. Atölyede ilk önce ahşap
kısımlar astarlanıyor.

* Astarlandıktan sonra üzerlerine resimler yapılıyor.

* Bazı dolapların kullanılacak bölümleri ahşap boyasının yanı sıra araba boyasıyla boyanıyor.

* Tüm işlemler bittikten sonra dolaplar vernikleniyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

* Farklılık arıyorsanız bu tasarımları kaçırmayın deriz.


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