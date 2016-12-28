Ahrar'uş Şam: Rusya'nın Doğu Guta talebini reddettik

Suriye'deki isyancı örgütlerden Ahrar'uş Şam'ın siyasi kanat lideri Münir El Sayal, Türkiye destekli barış görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Sayal, Rusya'nın Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta'daki isyancı varlığının sona ermesi talebini kabul etmediklerini belirtti.

El Sayal, "Türkiye'nin kefilliğiyle görüşmeler sürüyor ancak Rus düşman, Şam'ın Doğu Guta bölgesini, devrimci örgütlerin de kabul edebileceği ülke çapındaki ateşkesten, muaf tutmak istiyor" dedi.

"Özgürleştirilmiş alanları birbirinden ayırma talebi bütünüyle reddedildi ve tüm örgütler herhangi bir bölgeyi muaf tutmanın devrime ihanet olacağı hususunda uzlaştı" diyen El Sayal, görüşmelerin başarı ihtimaliyle ilgiliyse şunları belirtti:

"Başarı olasılığı konusunda konuşmak için erken. Rus düşman hâlâ net bir tavra sahip değil ve rejimin taleplerini tekrar ediyor".

Suriye'deki en önemli isyancı örgütlerden, cihatçı çizgideki Ahrar'uş Şam, Türkiye'yle güçlü iletişime sahip bir grup.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yönelik bir havan topu saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık, bir havan topunun Büyükelçilik binasına düştüğünü ancak patlamadığını, bir topunsa bina yakınlarına düştüğünü belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı gün içinde erken saatler, Türkiye ile Rusya'nın, Halep'in doğusunda ilan edilen ateşkes ve tahliyeden sonra ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldığını açıkladı.

Haber göre planın, Suriye hükümet güçleri ve yönetim yanlısı grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilerleyen saatlerde Rusya ile birlikte Suriye'de ateşkes için bir plan hazırladıklarını açıklayarak Anadolu Ajansı'nın haberini doğruladı.

Ancak Çavuşoğlu ülkedeki geçiş döneminin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad liderliğinde olmasını muhaliflerin kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, uzlaşma haberiyle ilgili bilgisi olmadığını ve bir yorum yapmayacağını söyledi.