Meslektaşları ve hukukçular başta olmak üzere çok sayıda kişi, FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savcılıktan atılan Zekeriya Öz'ün Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını konu alan çalışmaları nedeniyle tutuklattığı gazeteci Ahmet Şık'ın bu kez "propaganda, hakaret" gibi gerekçelerle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Avukat Aslı Kazan, "Ahmet'i yine böyle bir karanlık sabahta FETÖ'cü savcının talimatıyla FETÖ'cü polisler gözaltına almışlardı; zaman değişir, zulüm değişmez!" derken, gazeteci İsmail Saymaz da "Ahmet Şık'ın içinde olduğu yegane örgüt, biziz; gazeteciler" ifadesini kullandı.

Ahmet Şık, 2 Aralık 2016 tarihinde Yurt gazetesine yaptığı açıklamada "'FETÖ/PDY' şüphelilerinden birinin kendisinin olduğunu" savunmuştu. "Beni Cemaatçi olmakla suçlamak biraz zor bir iş ama bir yandan da kolay. Öyle bir tezgâh yaparlar ki kimse bunu tartışmayabilir" ifadesini kullanan Şık "Bunun haberi bana geldi, tutuklanacaksın diye; hatta 'Başına gelen en hafif şey tutuklanmak olacak' dendi" diye konuşmuştu.

Şık'ın, bu sabah saat 07.50 sularında Twitter hesabında "Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" paylaşımını yapmasının ardından sosyal medya kullanıcıları gözaltı kararına tepki gösterdi. Durumla ilgili olarak bilgi veren Avukat Efkan Bolaç, "Ahmet Şık'la ilgili kısıtlama kararı alınmış. Bu sebeple bugün savcılığa getirilmeyecek. Dosyanın savcısı kısıtlama kararının kaç gün olduğu hususunda net bir şey söylemedi 5 güne kadar kısıtlama yapılabilir dedi" bilgisini paylaştı.

Gazeteci Tuğçe Tatari, sosyal medya hesabında "Biri 'Ahmet Şık'ı cemaatten almak inandırıcı olmaz' demiş olsa gerek! Sabahın haberi bunu gösteriyor..." paylaşımını yaparken, FOX TV Anchormanı İsmail Küçükkaya da "Gazetecilerin özgür kalması umuduyla; Ahmet Şık FETÖ'nün kumpasıyla cezaevine girmişti, unutulmasın. Ahmet Şık gerçek gazetecidir" diye yazdı.

Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş da, Şık'ın Ergenekon davasında da yargılandığını vurgulayarak "Ahmet Şık, FETÖ'yü yazdığı için alındığında FETÖ'nün yanında hizalananlar bugün yine Ahmet'e dil uzatıyor. Bu rezilliği bu ülke hak etmiyor" dedi.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak yürütülen soruşturmaları hatırlatan Birgün yazarı Fatih Yaşlı da "Bugün fethullahçılarla 'mücadele edenler'in hedefi Ahmet Şık. boyun eğdiremezsiniz" ifadesini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında Ahmet Şık'la konuştuğunu belirterek, "Savcılığın talimatı üzerine Güvenlik Şube'ye bağlı polislerce gözaltına alındığını söyledi. Hakkında gözaltı kararı verildiği için Haseki Hastanesi'ne götürülüyor. Suçlama örgüt propagandası yapmakmış" açıklamasını yaptı.

Hakikatin hapsedilemeyeceğini söyleyen 'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ise "Ahmet Şık gazetecidir" diye yazdı.

'FETÖ'den firari savcı Öz'ün operasyonunda

375 gün tutuklu kaldı

Ahmet Şık, Mart 2011'de, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve gazeteci Nedim Şener'le birlikte 375 gün cezaevinde kalmıştı.

Ahmet Şık, Fethullah Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasına ilişkin olarak kaleme aldığı, ancak henüz yayımlanmamış olan "İmamın Ordusu" kitabı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da, başbakanlığı döneminde "Bombadan tesirli kitaplar olabilir" sözlerine konu olan kitap daha sonra "Dokunan Yanar" adıyla yayımlandı.

Şık'ın ayrıca Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte yazdığı "Ergenekon'da Kim Kimdir?" ve "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu" ile, "Pusu: Devletin Yeni Sahipleri", "Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda" adlı kitapları bulunuyor.