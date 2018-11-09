Ahmet Yılmaz, ‘Onların Gözünden' projesinin 3'üncüsünü gerçekleştiriyor

İSTANBUL, (DHA) -BİZCE yapım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘Onların Gözünden’ adlı projenin üçüncüsünü gerçekleştiriyor. ‘Onların Gözünden Futbol Dünyası’ adı ile yapılan projede şehit ve gazi çocukları bu sefer 4 büyük futbol kulübünün başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflar 3 Aralık’ta Emek Sineması\'nda sergilenecek.

Daha önce ‘Onların Gözünden Türkiye\'nin Enleri’ ve ‘Onların Gözünden İş Dünyası’ projelerini gerçekleştiren Bizce Yapım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz projenin üçüncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor. Yılmaz, fotoğraf çekimleri devam eden ‘Onların Gözünden Futbol Dünyası’ projesi hakkında şöyle konuştu:

“Farkında olmak için farklı bakmanın yeterli olduğuna inanıyorum. Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği işbirliği ve Dernek Başkanı Revna Demirören\'le birlikte, ‘Onların Gözünden Futbol Dünyası’ projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları objektiflerin arkasına geçti. Çocuklar bu kez Türkiye’nin 4 büyük futbol kulübünün başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının fotoğraflarını çekiyor.”

Projenin amacını özetleyen Yılmaz, “Eğitimle her gün biraz daha yol katedebilen, içlerinde gizli başarılar saklayan özel çocuklara faydalı olabilmek adına bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Öncelikle fotoğraf eğitimi aldırıp ardından Türkiye’nin önde gelen isimleri ile onların gözünden, onların hisleriyle fotoğraf çekmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz\" diye konuştu.

Çekilen fotoğrafların 3 Aralık tarihinde Emek Sineması\'nda gerçekleşecek olan özel bir lansmanda sergileneceğini ifade eden Yılmaz, “Maddi manevi katkı sağlayacak yeni projeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRÇOK İSİM PROJEYE DESTEK VERDİ

‘Onların Gözünden Türkiye\'nin Enleri’ projesinde Ajda Pekkan, Demet Sabancı, Saadettin Saran, Deniz Baysal, Mustafa Ceceli, İsmail Hacıoğlu, Furkan Andıç gibi isimle çocuklarla aynı kareyi paylaştı. ‘Onların Gözünden İş Dünyası’ olarak projenin ikinci ayağını gerçekleştiren Yılmaz, otistik çocuklarla beraber bu kez Türkiye\'nin önde gelen işadamlarını görüntüledi.