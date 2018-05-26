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Spor

Ahmet Ürkmezgil'den camiaları buluşturan iftar daveti

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyaset, spor ve sanat camiasını iftar davetinde buluşturdu

26 Mayıs 2018 01:11

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyaset, spor ve sanat camiasını iftar davetinde buluşturdu.
Taksim CVK Park otelde verilen iftar davetine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı yöneticiler ve kongre üyeleri, eski futbolculardan Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Gökhan Keskin, Medipol Başakşehir Kulübü\'nün teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe\'nin eski futbolcularından Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı\'nın, yanı sıra sanat ve siyaset camiasından bir çok isim katıldı.
Ahmet Ürkmezgil gecede kısa bir teşekkür konuşması yaptı ve \"İftarlar çok özel yemeklerdir. Böyle geniş bir ekiple bir arada olduğum için çok mutluyum. Bu gün yılın en güzel gününü yaşıyorum\" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Geceden detaylar
- Ahmet Ürkmezgil\'in kısa konuşması

FOTOĞRAFLI

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