Ahmet Ürkmezgil: "Şartlar uygun olursa oyuncu alınacaktır"

\"Oğuzhan\'ın gol atmasına sevindim\"

\"Transferde en doğrusu yapılacaktır\"



OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Partizan\'ı 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir oyun olduğunu ifade eden Ahmet Ürkmezgil, \" Zorlu lig maçlarından sonra böyle basık bir havada biz tribünde seyrederken çok zorlandık. Bu şartlar altında çocuklarımız çok mücadele etti. Karşımızda sert bir takım vardı ona rağmen çok iyi mücadele oldu. İlk yarının sonunda gelen golle takım daha da rahatladı. İkinci yarıda o sertlik karşısında oyunu rölantiye alarak oynadı. Pepe golcülüğe soyundu. Beni çok sevindiren bir şey ise üzerinde baskı olan Oğuzhan\'ın gol atması. Çok akıllı, klas bir gol. O beni ayrıca sevindirdi. Çok gereksiz bir baskı kurulmuştu Oğuzhan\'ın üzerine. Net bir sonuç. Takımın güven bulması adına olan bir sonuç. Çok güzel bir oyun. Bunlar beni tur kadar memnun eden şeylerdi\" diye konuştu.

\"TRANSFERDE EN DOĞRUSU YAPILACAKTIR\"

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ürkmezgil, \"Başkan başta olmak transferle ilgili arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Yarın akşama kadar vakit var. Mutlaka en doğrusu yapılacaktır. Şartlar elverişli olmazsa olmayacaktır. Şaka bir yana tabii ki şu zamanda ne oluyor ne bitiyor bilgi almak çok doğru değil. İnşallah en hayırlısı olacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"ŞARTLAR EL VERİRSE TRANSFER YAPILACAKTIR\"

Şartların uygun olması halinde transferin yapılabileceğini belirten Ürkmezgil, \"Mutlaka diye bir şey yok, şartlar el verirse ve uygun olursa oyuncu alınacaktır. Şu anda kadro derinliğine baktığımız zaman olmazsa olmazımız yoktur. Hocamızın, transfer komitesinin istediği oyuncular için gerekli çalışmalar yapılacaktır\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ahmet Ürkmezgil\'in açıklamaları