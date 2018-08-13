Ahmet Ürkmezgil: "Başkan seçim konusunda kararını verdi"

\"Zemin 1-2 haftaya kadar düzelecek\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Akhisarspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saha zeminin ve hava şartlarının takımı etkilediğini ifade eden Ürkmezgil, \"İyi bir maç oldu. İkinci yarıda tempo düşse de, şahsi hatalarla oyun zora girmiş gibi görünse de, saha şartları ve hava şartlarına bakıldığında, rutubetli bir hava var, taraftarlar skordan pek memnun olmayabilir. Akhisar gibi Süper Kupa şampiyonu bir takımla oynandığı düşünüldüğünde, takımı gayet iyi buldum. Duyduğum kadarıyla 2 haftaya kadar zemin normal hale gelecekmiş. Yazdan kaynaklı olarak bu hale geldi. Arkadaşlar ilgileniyorlar. 1-2 haftaya kadar düzelecek\" diye konuştu.

\"BAŞKAN SEÇİM KONUSUNDA KARARINI VERDİ\"

Başkan Fikret Orman\'ın Olağan Divan Divan Kurulu Toplantısı\'nda seçim kararı almasının hatırlatılması üzerine Ahmet Ürkmezgil, \"Alacağımız karar inşallah hayırlı olur. Başkanımız zaten Divan Kurulu Toplantısı\'nda açıkladı. Hepimizin de bir araya geldiği noktada, en doğru şekliyle olayın aramızda tartışılarak doğru bir sonuca geleceğini düşünüyorum. Başkanımız zaten kararını verdi ve yarınki toplantıda da bütün bunlar daha detaylı şekilde sizlere açıklanacaktır\" ifadelerini kullandı.

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- Ahmet Ürkmezgil\'in açıklamaları