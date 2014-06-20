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Yaşam

Ahmet Ümit’ten Reza Zarrab'a 'Hırsız var!' tepkisi

Reza Zarrab'a 'hırsız var' diye bağıran gençlerin darp edilmesine yazar Ahmet Ümit Twitter'dan tepki gösterdi

20 Haziran 2014 18:46

Bodrum’da iki öğrencinin 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Türkiye gündemine oturan Reza Zarrab’a “Hırsız var” diye bağırması üzerine, Zarrab ve iki adamı öğrencileri darp etmişti. Zarrab emniyette verdiği ifadesinde “Eşimin ve çocuğumun, sanatçı arkadaşlarımın yanında gençlerin sürekli 'hırsız var' diye bağırmaları gücüme gitti. Karaya çıkışta onları uyarmak istedim, itişme oldu. Üzgünüm ve şikayetçi değilim. Bunlara gerek yoktu” dedi.

Zarrab’ın bu ifadesine yazar Ahmet Ümit kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi. Ümit, “Şöyle "Hırsız Var!" diye bir roman yazsam? Hırsız da Türkiye'de yaşayan İranlı biri olsa... Gücüne gider miydi acaba dallamanın?” şeklinde tweet attı.

Ahmet Ümit'in tepkisini dile getirdiği tweeti şöyle:

 

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