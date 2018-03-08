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Kültür-Sanat

Ahmet Ümit yeni romanının ilk imza gününde D&R'da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK edebiyatının sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, yeni kitabı Kırlangıç Çığlığı'nın ilk imza günü için 9 Mart Cuma günü saat 12:00'de D&R Trump AVM'de okuyucularıyla buluşacak

08 Mart 2018 13:12

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK edebiyatının sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, yeni kitabı Kırlangıç Çığlığı\'nın ilk imza günü için 9 Mart Cuma günü saat 12:00\'de D&R Trump AVM\'de okuyucularıyla buluşacak.  

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Ümit, ilk baskısı 300 bin adet basılan yeni kitabını sevenleri için imzalayacak. Kırlangıç Çığlığı, polisiye bir roman olmasının yanı sıra, \"Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?\" sorusunun ardına düşen büyük bir roman olma özelliği taşıyor.

(FOTOĞRAF)

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DHA TÜRKAhmetKırlangıçMart CumaD&R Trump AVMFOTOĞRAF

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