Ahmet Ümit: Birleşmek iyidir, keşke tüm muhalefet partileri orada olsaydı
“Elbette hiç geç değil, hayırlı olsun Türkiye…”
13 Şubat 2022 10:21
Yazar Ahmet Ümit, 6 muhalefet partisi liderinin dünkü toplantısına ilişkin olarak, "Birleşmek iyidir, keşke tüm muhalefet partileri orada olsaydı" düşüncesini dile getirdi.
Ümit Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmek iyidir, demokrasi için birleşmek çok daha iyidir. Keşke tüm muhalefet partileri orada olsaydı. Elbette hiç geç değil. Hayırlı olsun Türkiye..." ifadesini kullandı.