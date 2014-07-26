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Yaşam

Ahmet Ümit annesini toprağa verdi

Fatma Ümit’in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi

26 Temmuz 2014 18:38

Yazar Ahmet Ümit’in kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü 93 yaşındaki annesi Fatma Ümit hayatını kaybetti. Fatma Ümit’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Yazar Ahmet Ümit’in Gaziantep’te yaşayan annesi Fatma Ümit, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ölümü ile Ahmet Ümit ve yakınlarını üzen Fatma Ümit için bugün Baheaddin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Fatma Ümit için kılınan cenaze namazına CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile yakınları katıldı.

Üzüntülü olduğu görülen Ahmet Ümit, annesinin Gaziantep kültürünü yansıtan bir Anadolu kadını olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm. Annem gerçekten bir Gaziantep kadınıydı. Bu kültürün bütün özelliklerini yansıtan ve kültürüne sahip çıkan bir kadındı. Benim kariyerimde de önemli bir yere sahipti. Çok iyi masal anlatırdı. Uzun bir ömür yaşadı, ama anne acısı tarifsiz. Acılar içindeyim" dedi.

Fatma Ümit’in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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