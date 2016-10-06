Ahmet Türk'ün torunu tahliye oldu

Boğaziçi Üniversitesi otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 aydır tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk, tahliye oldu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5. celsesi yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar, Heja Türk, Barış Çiçek, Şilan Okut, Çağrı Kurt ile tutuksuz 7 sanık hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan 2 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

3 kişiye tahliye

Sanık ve avukatları yaptıkları savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Heja Türk, Barış Çiçek ve Çağrı Kurt’un öngörülen tutukluluk süresinin dolması ve tutukluluktan elde edilen yararın adli kontrol tedbiriyle de uygulanabilmesi gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

Olayın geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nün otoparkında ele geçirilen bomba düzeneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da Ocak ayında yapılan ev baskınlarında 6 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, Boğaziçi Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk’ün de yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Heja Türk, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 7 kişiyle birlikte tutuklanmıştı