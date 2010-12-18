-AHMET TÜRK'ÜN DİL ISRARI DİYARBAKIR (A.A) - 17.12.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, çok dilli ve kültürlü yönetim sistemlerine geçen ülkelerin barış ve huzuru bulabildiğini söyledi. Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Toplantı Salonu'nda düzenlenen ''1. Demokratik Özerklik Çalıştayı''nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok tarihi bir süreçten geçtiklerini, silahların sustuğu, kanın durduğu bir dönemin başında olduklarını ifade etti. Barış ve özgürlüğün ülke için ekmek su kadar ihtiyaç duydukları birinci öncelikleri olduğunu belirten Türk, kendilerine düşen çok büyük sorumluluklar ve görevlerin bulunduğunu söyledi. Çalıştayda şimdiye kadar yapmaya pek cesaret edemedikleri konuları masaya yatıracaklarına inandığını belirten Türk, ezber bozucu tartışmalarla hak ve hukuku ortaya koyacaklarına inandığını dile getirdi. Türk, ''Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununun çözümü için demokratik özerklik modelini öneriyoruz. Bu modeli 2008 yılından beri savunuyoruz, tartışıyoruz. Bu modelin, 2 gün boyunca yapacağımız tartışmalarla, içerdiği tüm boyutları ile daha açık ve anlaşılır hale geleceğine inanıyorum. Demokratik özerkliğin, siyasal olarak nasıl örgütleneceği, kent meclislerinin oluşumu, hukuki olarak devletle nasıl bir ilişki kuracağı, sahip olacağı yasal statüsü, sosyal olarak öngördüğü toplumsal modeli, toplumsal güvenlik durumu, dil ve kültür boyutu gibi başlıklarda tüm müfredatıyla hep birlikte tartışacağız'' dedi. Avrupa'da, katılımcı özerk modellerin ortaya çıktığını, İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Çin ve Hindistan gibi birçok ülkede hak ve özgürlükler konusunda yenilenmenin, değişim ve dönüşüm geçirmenin örneklerini görebildiklerini ifade eden Türk, ''Çok dilli ve kültürlü yönetim sistemlerine geçen bu ülkeler, barış ve huzuru bulabilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti de artık, geçmiş despotik döneminin bir özeleştirisi olarak, yeni sivil bir anayasa ve demokratik özerk bölgeler yönetimine geçmesi gerekiyor'' diye konuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de toplantının yapıldığı salonun hemen yanında nikah salonunun bulunduğunu, nikah salonundan da bir espri çıkarmanın mümkün olduğunu ifade ederek, demokratik özerkliğin birlikte ve iradi yaşam üzerine kurgulanabileceğini söyledi. Çalıştaya, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, yazar Altan Tan, gazeteci Oral Çalışlar, Ayşe Hür, Nuray Mert, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Ertuğrul Kürkçü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.