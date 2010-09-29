-AHMET TÜRK'ÜN AŞİRETİ KAN DAVALILARIYLA BARIŞTI DERİK (A.A) - 29.09.2010 - Mardin'in Derik ilçesinde verilen barış yemeğiyle kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk'ün aşireti kan davalılarıyla barıştı. Türk ve Temelli (Metinan) aşiretleri arasında yaklaşık 33 yıl önce Ahmet Türk'ün ağabeyi Abdurrahim Türk'ün yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından başlayan kan davasının sona erdirilmesi amacıyla Bozbayı köyünde barış yemeği verildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yemekte yaptığı konuşmada, iki aile arasında kırgınlığın son bulması ve barışın gerçekleşmesinin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: ''Burada iki büyük aile arasındaki kırgınlığın giderilmesi bütün bölgedeki ailelerimize örnek olacaktır. Bundan sonra aileler arasında kırgınlık, soğukluk ve husumet olmasını istemiyoruz. Hele hele bölgede yaygın olarak devam eden kan davası gibi meseleler bitsin istiyoruz. Gün barış günüdür, bütün aileler bu mesajı almalıdır.'' Ahmet Türk ise Temelli aşireti mensupları ile aralarında yıllardır kırgınlık bulunduğunu belirterek, ''İnanıyoruz ki bu barış burada da kalmayacak. Bu barış bütün Türkiye'yi kucaklayacak. Bunun umudu ile mücadele ediyoruz. Biz her zaman barıştan ve halkların birlikteliğinden yana olduk. Bu barışa büyük bir coşku katan halkımıza, dostlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi. Daha sonra Ahmet Türk ile Temelli aşiret lideri M.Şerif Temelli ve aşiretleri temsilen bir grup kucaklaşarak, kan davasına son verdiklerini açıkladılar. Yemeğe Demirtaş ve Türk'ün yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı.