Ahmet Türk'ten CHP'ye: Meclis'i siz de boykot edin!

T24

BDP'nin desteklediği Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, CHP'li Süheyl Batum'a "Siz de boykot edin" önerisinde bulundu. Habertürk'te konuşan Türk, esprili şekilde "Meclis'i AKP'ye bırakalım" dedi.Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından BDP Meclis'i boykot etme kararı almıştı. Haberal ve Balbay'ın tahliye taleplerinin reddedilmesinin ardından CHP'nin tavrı merak ediliyor.Batum, tutuklu bulunan 3 vekilin yemin etmesinin ardından Hatip Dicle için yapılacak düzenlemeye katkı vereceklerini söyledi.