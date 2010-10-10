-AHMET TÜRK'TEN 15 BİN KİŞİLİK BARIŞ YEMEĞİ DERİK (A.A) - 10.10.2010 - Türk ve Metinan aşiretlerinin barışması münasebetiyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk'ün verdiği yemeğe, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Türk ve Temelli (Metinan) aşiretleri arasındaki husumet geçen hafta Metinan aşiretine ait Bozbayı köyünde düzenlenen barış yemeğinde sona erdirilirken, aşiret geleneği olarak bu kez Ahmet Türk kendisine ait Atlı Köyü'nde barış yemeği verdi. BDP Genel Başkanı Demirtaş gazetecilere yaptığı konuşmada, bu bölgede büyük aileler arasında barış sağlamanın kolay bir iş olmadığını, bu yemek sayesinde 50'den fazla köyde yaşayanlar arasında kırgınlığın sona erdiğini söyledi. Günümüz dünyasında kardeşçe bir arada yaşamanın uygun çözüm olduğunun ortaya çıktığını belirten Demirtaş, hükümetten Kürt sorununun çözümü konusunda ciddi bir proje beklediklerini ifade etti. ''Biz bu dönemde hükümetin artık barış için somut adım atmasını bekliyoruz. Bu BDP'nin taviz koparma şeklinde bir talebi değil. Biz Hükümetten barış istiyoruz, hükümet de bunun cevabını vermek zorundadır. Somut bir şekilde herkesin duyabileceği şekilde anlayabileceği şekilde hükümetten çözüm önerisi bekliyoruz. Yoksa Merkel'den Esat'tan bu konular çözülmez bunu artık herkes biliyor.'' Türk ve Metinan aşiretleri arasında gerçekleşen barış yemeğinin, küçük bir prototip olduğunu belirten Demirtaş, ''Bu küçük prototipten yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de barışa giden yolda böyle bir yönteme ihtiyaç var'' dedi. Demirtaş, sorunun giderilmesi için tarafların dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu noktada terör örgütü PKK'nın da ciddiye alınması gerektiğini, barışın ancak bu şekilde gerçekleşeceğini öne sürdü. Ahmet Türk ise iki aile arasındaki barış rüzgarının Türkiye'yi sarmasını istediğini vurguladı. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yemek için 500 oğlak kesildiği, yemek hazırlıklarının bir hafta sürdüğü öğrenildi.