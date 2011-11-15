Ahmet Türk'e 'zorla götürme' kararı

T24 - Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan bir dava kapsamında ifadesinin alınması için mahkemeye 'zorla getirme' kararı verildi.



Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'suçu ve suçluyu övmek' iddialarıyla açılan davaların görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Türk ve Tuğluk'un katılmadığı duruşmalarda avukatları Mehmet Nuri Özmen hazır bulundu.



Mahkeme, ilk olarak Türk hakkında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'bir konuşmasında terör örgütünün propagandası yaptığı' iddiasıyla açılan davanın talimat duruşmasını gördü.



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, son genel seçimlerde milletvekili seçilen Ahmet Türk'ün talimat dosyasını, Anayasa'nın 83. Maddesi uyarınca değerlendirme yapılması için Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen talimat içeriğinde, ''Anayasa'nın 83. ve 14. maddelerinin Yargıtay uygulaması doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapıldığı'' bildirilerek, yargılamaya devam edileceğine ilişkin iradenin talimata yansıtıldığı belirtildi.



Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır da Türk'ün ifadesinin alınması için bir kez daha çağrılmasını istedi. Avukat Özmen ise Türk'ün milletvekili seçildiğine dikkati çekerek, yargılamaya devam edilemeyeceğini savundu.



Mahkeme heyeti, ''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatındaki açıklığa ve usulen yapılan tebliğe rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle, Türk hakkında zorla getirme evrakı düzenlenmesine'' karar verdi.





5 davada durdurma kararı



Türk ve Tuğluk hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ile 'suçu ve suçluyu övmek' iddialarıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan diğer 7 davanın da görülmesine devam edildi.



Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, bu davaların 5'inde, Anayasa'nın 83. maddesinin yasama dokunulmazlığına ilişkin olduğunu belirtti.



Sanıkların suç tarihinde milletvekili olduklarını ve milletvekilliği görevlerinin halen devam ettiğini dile getiren Bayındır, bu nedenle yargılamaların durmasını ve sanıkların yasama dokunulmazlığının kaldırılması işlemleri için TBMM'ye iletilmek üzere dosyanın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini istedi.



TBMM Başkanlığından dava dosyalarına gönderilen yazıda da sanıkların 24. dönemde milletvekili seçildiklerinin bildirildiği açıklandı.



Mahkeme, 5 davada yargılamanın durmasına ve sanıkların yasama dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere dosyanın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi.



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iki davada ise suç tarihinde sanıkların milletvekili olup olmadığının TBMM Başkanlığından sorulmasına karar vererek, duruşmaları erteledi.







