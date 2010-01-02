Ahmet Türk'e bir darbe de yeni ev sahibinden geldi

Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliği düşen, hakkında 5 yıl siyaset yasağı getirilen kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün oturduğu evden taşınma planı, yeni komşulara takıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 5 dönem milletvekilliği yapan Kanco Aşireti'nin 67 yaşındaki lideri Türk, iki hafta önce Oran'da taşınacağı ev için kontrat imzaladı ancak binada oturan bazı aileler ev sahibine baskı yapınca taşınamadı. Ahmet Türk'ün eşya yüklü kamyonu eski adrese dönmek zorunda kaldı.



ÇUKURAMBAR' DAN ÇIKAMADI



Ahmet Türk, uzun zamandır Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddisıyla gündemden düşmeyen Balgat'ın Çukurambar semtinde oturuyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin PKK tarafından şehit edilmesinin ardından DTP'ye yönelik tepkilerin artması ve basının sürekli kapıda beklemesinden rahatsız olan Ahmet Türk, buradan taşınmaya karar verdi. Türk, taşınma kararını anlatırken "Bir ev bulmuştuk ama olmadı. Yeni ev arıyoruz" dedi.



YENİ EV SAHİBİ: KUSURA BAKMA



Türk'ün "olmadı" dediği ev hikâyesinin perde arkasından ilginç bir olay çıktı. Türk, iki hafta önce taşınmaya karar verdi. Mardinli işadamı arkadaşı devreye girdi. Oran'da bir binadaki dört dairesinden seçtiği birinde oturabileceğini söyledi. Ahmet Türk ve eşi Mülkiye Türk gidip baktı ve dairelerden birini beğenip kontrat imzaladı. Çukurambar'daki evden eşya toplandı, kamyona yüklendi ve Oran'ın yolu tutuldu. Aynı dakikalarda ev sahibi arkadaşı, Türk'ü aradı ve şöyle dedi: "Ağabey beni affet. Birileri bu evi sana verdiğim için rahatsız olmuş. Aynı binada oturmayız, diyorlar." Duydukları karşısında şaşıran Ahmet Türk, yardımcılarını arayarak "Gelip şu kamyonu eski eve geri götürün, eşyayı boşaltın" dedi. Eşya eski eve yeniden taşındı. Oran'daki aynı binada oturan bazı komşuların ev sahibini aradığı ve kontratı iptal etmezse kendisiyle olan bütün diyalogları keseceklerini söylediği öğrenildi. Ahmet Türk, kapatma ve siyasi yasak kararının açıklandığı gece oğlu Ejder Türk'ü askere göndermişti. Türk, Adapazarı'nda acemi eğitimini yapan oğlunun bu haftaki yemin törenine de katılmayacak.