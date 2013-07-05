Ahmet Türk'e 35 yıl istenen dava düştü

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 35 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava düşürüldü.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 35 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava, 3 ve 4'üncü yargı paketleriyle getirilen yeni düzenleme nedeniyle düşürüldü.

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün değişik zamanlarda yaptığı 10 ayrı konuşma nedeniyle hakkında açılan davanın duruşmasına Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi 'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Ahmet Türk katılmazken, avukatı Sedat Yurtdaş ve Fethi Gümüş hazır bulundu. Önceki duruşmada verdiği mütalaada Ahmet Türk'ün cezalandırılmasını isteyen savcı, son yasal değişikliklerin ardından yeni bir mütalaa sunacağını belirtti. Savcı yeni mütalaasında, sanığın her ne kadar önceki celse 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından cezalandırılması talep edilmişse de, sanığa isnat edilen 'örgüt propagandası' eyleminin 6352 sayılı yasa maddesi kapsamında kaldığını belirtti. Savcı, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçu yönünde ise, 6459 sayılı yasada yapılan değişiklik ile ceza verilmemesi gerektiğini söyledi. Savcı, Ahmet Türk hakkındaki mütalaasında, propaganda yönünden kovuşturmanın ertelenmesine, diğer suç yönünden ceza verilmesine yer olmadığını talep etti.

Daha sonra söz alan Ahmet Türk'ün avukatı Sedat Yurtdaş, "İddia makamının mütalaasına katılıyoruz. Ancak müvekkilimin sergilemiş olduğu faaliyetin suç oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Yapmış olduğu konuşmalar ifade özgürlüğü kapsamında kalmaktadır. Söylediği sözler de barışa yönelik sözlerdir. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Avukat Fethi Gümüş ise, "Müvekkilin milletvekili olması nedeniyle Anayasa 'nın 83'ncü maddesi gereğince yargılamanın durdurulması yönünde karar verilmesini istiyoruz. Müvekkilimin sarf ettiği sözlerin hiçbirinde suç isnadı yoktur" dedi.

Dava düşürüldü, propaganda soruşturması ertelendi

Duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Türk'ün, 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan, yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde ceza verilmeyeceğinden, bu suç yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan ise, kovuşturmanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde basın yayın yoluyla aynı suçun işlenmesi durumunda ertelenen kovuşturmaya devam edileceğini bildirdi.