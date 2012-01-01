Ahmet Türk: Türkiye 93'lere dönüyor, bu süreç tehlikelidir

T24

'Kürtlere gözdağı verilmek isteniyor'



'Tehlikeli oyun'



Kılıçdaroğlu'nun ziyareti önemli



'Devleti aklamaya yönelik siyaset'



Savcılıkların, Uludere’de 35 kişinin öldüğü olayla ilgili görüntüleri incelemeye almasının, devleti aklamaya yönelik olduğunu iddia eden Türk, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’le ilgili olarak ise, "Aslında bu ülkede değil bakanlık, muhtarlık yapacak ehliyete sahip değil" dedi.Ahmet Türk, Irak sınırındaki operasyonda 35 kişinin ölmesi ve Diyarbakır’da dün polisin düzenlediği ve 2 PKK’lının öldürüldüğü olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yeni yıla girerken 2011 yılı içerisinde acıların yaşandığı, çözümsüzlük politikalarının yürütüldüğünü söyleyen Ahmet Türk, Uludere’deki olay için ’katliam’ ifadesini kullandı. Ahmet Türk, şunları söyledi:"Bu katliamdan sonra, gerçekten her insanın yeniden düşünmesini gerektiren bir görüntü olarak belleklerde, hafızalarda kalması lazım. Bir annenin evladı için tek ayakkabısı elinde kalıyor. Oğlunu görmek için cesedini bulamıyor, oğlunu gömmek için parçalanmış vücutları, cesetleri nasıl taşıyacağını, kim olduğunu bilmeyen bir anneyi düşünün. Ama bir tanıdığı bir tek ayakkabı. Kendi çocuğunun ölüsünü cesedinden değil, bir tek ayakkabısına tanıyor anne."Diyarbakır’da dün düzenlenen operasyonda 2 PKK’lının ölü ele geçmesine tepki gösteren Ahmet Türk, "İster gerilla olsun, isterse başka türlü. Bunların etkisiz hale getirilmesi, yakalanması mümkündü" dedi. PKK’lı teröristlerin eşofmanlarıyla, çıplak ayakla kendilerini apartmandan attığını söyleyen Ahmet Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orda olayın şahidi olan bir şahıs şöyle diyor; ’iki genç apartmandan atladı, çıplak ayaklı, eşofmanlı ve atladıktan sonra etrafını saran polisler tarafından infaz edildi’ diyor. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz zaman, Kürt halkının bir bütün olarak hedef haline getirildiğinde, Kürt halkına bir gözdağı verilmek istendiği, terbiye edilmek istendiğinin bir ifadesidir."Geçmiş yıllarda yaşanan acıları unutmadıklarını, herkesin bu süreçle yeniden düşünmesi gerektiğine inandıklarını belirten Ahmet Türk, Türkiye’nin 1993 sürecine döndüğünü, bunun da tehlikeli bir oyun olduğunu söyledi. Türk, "Bu gün sürece baktığımızda, Türkiye’nin 1993 sürecine döndüğünü görüyoruz. Bu tehlikeli bir oyundur. Bu oyun gerçekten halklarımızı mutsuz edecektir" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Uludere’ye gitmesi ve taziye dileklerinde bulunmasını da değerlendiren Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu halkın acılarını paylaşmak için bölgeye gittiğini söyledi. Halkın Kılıçdaroğlu ile buluşmayı önemsediğine işaret edene Türk, Kılıçdaroğlu’nun sürece yapacağı katkının da merakedildiğini belirtti.Cumhuriyet savcılarının, insansız hava araçlarında çekilen görüntüyü istemesini, ’Devleti aklamaya yönelik siyaset’ olarak yorumlayan Ahmet Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani tabii ki bu biraz vahşetten sonra, ’Bakın biz araştırıyoruz. İşte suskun kalmadık’ şeklinde kamuoyunda tepkileri azaltmaya yönelik bir oyun olarak değerlendiriyorum. Çünkü biz bunları çok yaşadık, çok gördük. İşte sözde savcılar araştırıyor ama sonuç olarak hiç bir şey çıkmıyor. Devleti aklamaya yönelik siyaset olarak değerlendiriyoruz. Yani burada sorumluları bulmak değil, devleti aklamaya yönelik bir hareket, bir çıkış olarak değerlendiriyoruz."İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i de eleştiren Ahmet Türk, "Aslında bu ülkede değil bakanlık, bu ülkede muhtarlık yapacak ehliyete sahip değil. Ama burada meseleyi İçişleri Bakanlığı’na yükleyip, kimse kendini aklamaya çalışmasın. Bu ortak karardır, bu ortak bir sorumluluktur, bunu böyle görmek lazım" dedi.