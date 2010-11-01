-AHMET TÜRK: PROVOKASYON OLAN BİR EYLEM DİYARBAKIR (A.A) - 01.11.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, Taksim'deki patlamayla ilgili olarak ''Bu kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun, provokasyon olan bir eylemdir'' dedi. Türk, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili duruşmalarının yapıldığı Diyarbakır Adliyesi çıkışında gazetecilerin İstanbul'daki patlamayla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: ''Ben her zaman çok açık bir şekilde söylüyorum; silahların olduğu bir yerde mantık işlemez. Bu tür eylemlerin artık Kürtler tarafından da Türk halkı tarafından da mahkum edildiğini biliyoruz. Ama tabii ki bu çok karışık bir şey. Tamamen barışçıl sürecin gelişmesi için çaba gösterirken birileri düğmeye basıyor. Bu kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun, provokasyon olan bir eylemdir. Öyle değerlendirmek lazım.'' KCK duruşmalarının sadece kendilerinin değil, bütün dünyanın ciddiyetle takip ettiği bir dava olduğunu, bu davanın gerçekten bir dönüm noktası olduğunu belirten Türk, şöyle konuştu: ''Bu ülkenin sorunları tartışılmadan, düşünceler konuşulmadan, doğru siyaseti de ortaya koyamayız. Ama şunu söylemek istiyorum ki, artık günümüz tartışma dönemidir. Ortak akıl dönemidir. Günümüz dünyasında silahın çözüm olmadığı çok açık bir şekilde ortadadır. Bu süreçte silahların susması, diyalog ortamının oluşması yönünde çaba gösterilmesi lazım. Tabii ki silahların susmasını isterken barışın önünü de kapatırsak mesafe almada şansımız kalmaz. İnanıyorum ki Türkiye, yeniden sorunları tartışma cesareti gösterecek ortak bir aklı bulur. Biz en başından beri hep bu süreçte silahların susması ve diyalog ortamının oluşması için çaba gösterdik. Aynı düşüncedeyiz. Diyalog kapılarını açmamız ve aralamamız, ısrarcı olmamız lazım. Bu konudaki çalışmalarımızı daha güçlü bir hale getireceğiz.'' BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da ''Türkiye keşkelerle yönetilmez, bu keşkeler Türkiye'ye çok şeye mal oluyor. Yeni acılar yaşanmasına neden oluyor. Biz bu eylemsizlik sürecini de barışçıl ve demokratik sürecin yolunun açılmasını istiyoruz. Bu konuda böyle bir çaba görmedik. Sorumluluk hükümetin, iktidarın ve siyaset kurumundadır. Parti olarak eylemsizlik için bir çaba içerisinde olduk. Demokratik Toplum Kongresi ve Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları bu çağrıyı yaptı. Karşılıklı eller tetikten çekilsin, ölümler dursun dedik. Ölümlerin durdurulması için bizim değil, hükümetin bir çabası olması lazım'' dedi.