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Politika

Ahmet Türk: Özerklik olsa derin devlet bu kadar etkili olmaz

Özerklik konusunda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'Türkiye'nin bir bütün olarak sisteminin değişmesi gerekiyor. Yerelden yönetimi esas almak lazım' dedi

05 Nisan 2014 11:26

Türkiye 'de özerk yönetimlerin oluşması gerektiğini savunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk, "Özerk demokratik bir yapı olsa, bugün derin devlet bu kadar etkili olmaz. Gladyolar etkili olmaz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk, CNN TÜRK'te Rıdvan Akar'ın sunduğu "Habere Dair" programında şunları söyledi.

"Türkiye'nin bir bütün olarak sisteminin değişmesi gerekiyor. Yerelden yönetimi esas almak lazım. Demokratik özerk yapıları oluşturmak lazım. Bu sadece Kürt bölgeleri için değil, tüm Türkiye için geçerlidir. Demokratik bir Türkiye istiyorsak demokratik özerk yönetimleri oluşturmamız lazım. Katı merkeziyetçi anlayış kendi içinden anti demokratik güçlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bugün özerk demokratik bir yapı olsa, bugün derin devlet bu kadar etkili olmaz. Gladyolar etkili olmaz."

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