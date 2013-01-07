Ahmet Türk: Öcalan'ın talepleri devleti zorlamaz

İmralı'da geçen hafta Abdullah Öcalan'la görüşen Ahmet Türk, taleplerin devleti zorlamayacak türden olduğunu söyledi.

İmralı görüşmesi sonrası BDP durum değerlendirmesi yapmak üzere Meclis'te basına kapalı olarak toplandı.

Toplantı bitiminde, 3 Ocak'ta yapılan İmralı görüşmesine katılan isimlerden Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ten kısa bir açıklama geldi.

İmralı'nın taleplerinin devleti zorlamayacak türden olduğunu belirten Türk, süreçten umutlu olduğunu söyledi.

BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata ve Ahmet Türk geçen hafta Perşembe günü Öcalan'la görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Cuma günü Buldan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, Ayla Akat ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk Diyarbakır'da görüşmeyi değerlendirmişti.