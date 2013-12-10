Ahmet Türk: Mardin'den aday olacağım

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, Mardin'den BDP'nin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söyledi

Mardin Milletvekili Ahmet Türk, bunun demokratik yarış olduğunu söyleyerek ön seçime katılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yarışın içindeyiz, arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kararımı verdim, şimdi aday adayı olarak seçime katılacağım. Ön seçime katılacağım. Siyasi yasağım olduğu için bağımsız gireceğim ama sonuçta burada ön seçim var. Sonuçta halkın iradesinin ortaya çıkması açısından bizim için önemlidir. Bende diğer arkadaşlarımız gibi buradaki delegasyonun ve halkın vereceği karara kendimi bırakacağım. Büyükşehir için 11'e yakın aday ile yarışacağız."

'Tutuklu BDP'li vekiller bırakılmazsa büyük tartışma olur'

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesini ve tahliye kararının tutuklu BDP'li 5 milletvekili için emsal olup olmayacağını değerlendiren Türk, şöyle dedi:

"Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın bütün tutukluları esas alan bir yaklaşım biçimi olarak değerlendirmek lazım. Bir insan olarak insanların cezaevinden çıkmasına sevinirim. Kim olursa olsun. Ama, burada 34 yıl ceza almış birisi mahkemelerce bırakılıyorsa, halen ceza almamış ve en fazla 10 yıllık bir ceza talebi ile mahkemenin huzuruna çıkıyorsa ve bugüne kadar tutuklu kalmışsa bu çok büyük tartışmalar neden olur. Bugün 5 milletvekili arkadaşımız var. En fazla istenene ceza örgüt üyeliğinden 10 yıldır. Ben mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı ve toplumda uzun tutukluluğa karşı herkesin tepkisini esas alan bir yaklaşım biçiminin ortaya koyacağına inanıyorum. Sonuçta hiç bir yargıç ve mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını basit bir karar olarak değerlendiremez. Bir iki gün içinde bu karar ile bütün milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve uzun tutuklu kalanlara uygulanması ve bırakılmasını umuyorum."