Ahmet Türk: Kuşkumuz bir yol haritasının olmaması

BDP ve DTK heyeti Kuzey Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme sonrasında Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Neçirvan Barzani ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türk, "Süreçle ilgili kuşkumuz, bir yol haritasının olmaması" dedi. Türk, görüşmeler sürerken Kandil'in bombalanmasını da eleştirdi.

Ferit Aslan ve Bayram Bulut imzalı Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Kuzey Irak’ta temaslarını sürdüren DTK Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Öcalan’ın rol aldığı bu süreci desteklediklerini açıkladı.

Selahaddin kentindeki Yüksektepe Bölgesi’nde bulunan Başbakanlık Konutu’nda yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra Ahmet Türk, birkaç günden bu yana Kuzey Irak’taki siyasi partilerle görüştüklerini, Türkiye ’de Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürecin, Türk-Kürt kardeşliği için tarihi fırsat olduğunu ifade etti. Sürecin çok önemli ve büyük olduğunu belirten Türk, amaçlarının kardeşçe bir dünya yaratmak olduğunu söyledi. Halkların kardeşliğini savunan bir yöntemle ve ortak akıl ile barışı sağlayabileceklerini kaydeden Türk, "Bu süreçte bütün Kürt siyasi partilerinin rol almasını istiyoruz. Kürtler barış için büyük çaba sarfediyor. Ama barış tek taraflı olmaz. Ortadoğu’da Türkler ve Kürtler birbirine muhtaçtır. Çok verimli bir diyalog oluşturduk. Kardeşçe, bir arada yaşamanın şartlarını oluşturmak istiyoruz. İkide bir silahların bırakılmasının gündeme getirilmesi, bu süreç için bir fayda sağlamaz. Karşılıklı adımların atılması ve güvenin sağlanmasıyla, silahlı güçler sorunu da çözülür. Süreçle ilgili dile getirdiğimiz kuşku, bu sürecin bir yol haritasının olmaması veya varsa da şimdiye kadar açıklanmamasıdır. Bir tarafta barış için çalışmalar yapılırken, diğer taraftan Kandil’in bombalanması, sürece güveni azaltır."

Barzani ise, Türkiye’de başlatılan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün rol aldığı bu süreci desteklediklerini, böyle bir sürecin başlatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Barzani, Kürt sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükümeti olarak, üzerlerine düşen rolü oynamaya hazır olduklarını söyledi.