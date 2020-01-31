Ahmet Türk: Kürtlerin öncelikli ihtiyacı birliktir

HDP Van İl Örgütü, aralarında husumet bulunan iki aileyi düzenlediği programla barıştırdı. Gevdan ile Şeraxan aşiretlerine mensup ailelerin önde gelen isimleri ile yapılan görüşmeler sonucu bir otelde düzenlenen programa, görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, HDP’liler ve husumetli iki ailenin bireyleri katıldı.

Programda konuşan Ahmet Türk, Orta Doğu’da büyük bir kaosun yaşandığını belirterek, mezhepçilik ve aşiretçilik gibi düşüncelerin halkı karşı karşıya getirdiğini söyledi. Türk, “Dünya sahnesinde hem kimliksiz kaldık ve bütün bu gelişmeler Kürtlerin bir statüye sahip olmamasını doğurdu. Kürtlerin nefes almaması konusunda adeta ortak bir çabanın ve Kürtlere karşı bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz başından beri bu ülkede barışın sağlanması için çaba gösteriyoruz” dedi.

"Silahlanmaya karşı uyarılar yapılsın"

Kürt halkının her şeyden önce birliğe ihtiyacının olduğunu dile getiren Türk, şöyle devam etti: “Kanaat önderlerinin en küçük bir olayda müdahil olmaları gerekiyor. Sonuçta biz bir halkız. Geçmişten beri bir kin ve nefret içindeyiz. Bu nedenle gençler silahlara sarılıyor ve bu durumda olayların yaşanmasına neden oluyor. Kanaat önderlerinin gençlerin bu silahlanma olayına karşı uyarılar yapmasını istiyoruz. Bu olayın barışla sonuçlanması bizleri mutlu etti.”

(Mezopotamya Ajansı)