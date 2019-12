Ahmet Türk: Hatip Dicle çıkarsa İmralı'nın önü açılır

T24

'Gül'ün duyarlılığı yetmez'



'Erdoğan'ın manevrası'

'Kurnazca bir komplo'

'Fatura yine ağır olursa'

'Sihirli değneğimiz yok'

'CHP Meclis'e hiç katılmamalıydı'

'Hükümet Öcalan'la direkt görüşmeli'

'İkna edilmesi gereken tek güç PKK'dır'

Türk'ün Akşam gazetesinden Burcu Bulut'un sorularına verdiği yanıtlar şöyle:Cumhurbaşkanı Gül'e süreçle ilgili endişelerimizi dile getirdik. Bu hukuksuzluğun, haksızlığın genel sürece yansımalarının ağır olacağını söyledik. Kürt sorunu gerçekten çözülmek isteniyorsa, uzlaşı ortamı sağlanması konusunda çaba harcanmasının şart olduğunu ifade ettik. Çözüm formüllerini de verdik. Gerisi kendisinin takdiri olacak.Tabii ki Cumhurbaşkanı Gül'ün söylediklerini bire bir söylemem doğru olmaz. Gül, bu sürecin çok önemli olduğunu, farklılıkların inkarıyla sorunların çözülmeyeceğini ve evrensel değerlere sahip bir demokratik yeni anayasanın artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ama tabii ki sadece Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki duyarlılığı yeterli değil! Bunu da hepimiz biliyoruz.Sonuçta bir hükümet, bir parlamento var. Yani icra yetkisine sahip olan kesimlerin bu konuda yapacakları var. Mesela en basitinden Terörle Mücadele Yasası değiştirilse, o 1 yıl 8 aylık cezanın yaptırımları ortadan kalkıyor. Esasında bu kadar basit. Çözülmek istenirse bunun formülleri de mevcut.Başbakan Erdoğan 'Biz yargıya müdahale edemeyiz' diyor. Yani bu öyle bir şey ki, Terörle Mücadele Yasası'nı devreye sokarak her düşüncenin, her konuşmanın cezalandırıldığı bir mantığın öncülüğünü yapıyor. Başbakan saplantılı bir düşünceye sahip. Bugün yüzde 50 oy almış ve toplum tarafından da desteklenen bir partinin, Kürt sorunun çözümünü sağlayacak değişiklikler için çoktan devreye girmesi gerekirdi. Aslında Başbakan Erdoğan Kürt sorununu çözmek istemiyor, çözecekmiş gibi görünüyor. Bu süreci kendi lehine kullanmak için sadece manevralar yapıyor.Samimi olsa bu sorunu çözecek güven ortamını yaratırdı. Başbakan Erdoğan Kürtler nezdinde de güvenini kaybetmiştir.Cumhurbaşkanı Gül'ün yaklaşımı o kadar samimiydi ki! Sancılı bir sürece gidilmemesi konusundaki endişelerini o da dile getirdi. Görüşmeden çıkar çıkmaz basının sorularıyla karşılaşınca ilk aklımıza gelen de bu oldu. Başka söyleyecek bir şey bulamadık. Pozitif enerjisi gerçekten çok yüksek olan bir lider.Cumhurbaşkanı bize karşı ilgisiz olsaydı, sorunları görmezden gelerek direkt olarak 'parlamentoya gidin' deseydi biz de farklı bir konuşma yapardık. Ama ne mutlu ki gerçekten gelişmeleri çok iyi değerlendiren ve bunun sonuçlarının nereye varacağını çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var.Başbakan Erdoğan Dicle'nin durumu için 'O bir suçlu ben ise okuduğum bir şiirden ötürü içerideydim. Durumumuzun benzemesi gibi bir durum söz konusu olamaz' dedi...Başbakan Erdoğan'ın sözleri eğer yargı yerine geçiyorsa bu yanlışlığın en büyüğü olur. Hatip Dicle'yi suçlu yapan, Başbakan Erdoğan'ı aklayan nedir? Başbakan Erdoğan bir şiir okumuşsa, Dicle de bir konuşma yapmıştır. Her ikisi de düşüncelerini ifade ettiler. Yani arada hiçbir fark yok! Üstelik Hatip Dicle'nin konumu da çok farklıydı.Listeler kesinleşmeden önce değil de kesinleştikten sonra bu olayın vuku bulması ilginç! Sadece Hatip Dicle olayı da değil! Gültan Kışanak'ın kızlık soyadı, Ertuğrul Kürkçü'nün 1970'teki bir dosyasının bulunup çıkarılması ve bunların hepsinin listeler kesinleştikten sonra yapılıyor olması sadece bir tesadüf olabilir mi? Dicle meselesi zamanında söylenseydi, yedeğimiz de vardı. Çok kurnazca tezgahlanan bir komplonun içindeyiz.Eğer sorunların çözümünde olmamız isteniyorsa biz varız. Ama sorunun çözümüne katkımız olmayacağı düşünülüyorsa, bu sancılı sürecin barışçı bir sürece evrilmesi için bize bir misyon verilmemişse, parlamentoda bulunmamızın gerçekten de anlamlı olmadığını düşünüyorum.Tabii ki halkımızla iç içe olacağız, mitingler yapacağız, halkımızın örgütlenmesini sağlayacağız. Haklı talepler, halk tarafından dayatılacak. Bunun faturası ne kadar ağır olur orası tartışılır. Yine cezaevine girersek yapılacak bir şey yok! Ne yapalım artık!Kürtler, AKP'nin sığınacakları bir liman olmadığını gördüler. Halk, daha doğrusu 'dinamik güç' bugün gerçekten çok öfkeli ve Kürtlere karşı yürütülen siyasetten oldukça rahatsız. Toplumlarda ayaklanmaları başlatan yine bu dinamik güçlerdir. Mısır, Libya örneğinde olduğu gibi. Söyleyebileceğim tek şey, dikkatli olmak gerektiğidir.Bu doğru bir tespit. Birbirini tetikleyen bir süreç oluşur. Dolayısıyla bu konunun oturup tartışılması, ortak bir akılla çözülmesi gerekir. Bu kadar muazzam bir sorunu bir günde kimse çözemez! Elimizde böylesi bir sihirli değnek yok. Bütün mesele öncelikleri ve toplumu rahatlatacak adımları çok doğru planlamak ve çözme iradesini ortaya koyabilmekten ibarettir.CHP'nin boykot kararı bizce doğruydu ama gidip Meclis'te oturmalarına sonra da 'ben yokum' demelerine gerçekten anlam veremedik. Sonuç olarak bu bir partidir. Kendi kararlarını kendileri oluşturur. Ama hem var hem yok olmak çok garip!Evet, o zaman aldıkları tavır çok daha anlamlı olurdu.MHP'nin böyle bir tavır almayacağını biliyordum. Çünkü BDP'nin boykotu kendi seçmenleri açısından kabul edilmez bir karardı.Kürt sorunu yılların meselesidir. Faili meçhul cinayetler yaşandı, her türlü hukuksuzluk seferber edildi ama ne PKK, ne de halk gücünden bir şey kaybetti. Bugün Kürt sorununu diyalogla çözmenin ötesinde başka bir formül yok. AKP'nin bunu doğru kullanması ve hükümetin gerekirse Öcalan'la direkt görüşmesi gerekir. 'Memurlarımı göndereyim, ben farklı bir yerde durayım' anlayışı artık iflas etmiştir. Hükümet artık bu cesareti göstermeli!Demokratik bir anayasanın yapılmasında, sosyal barışın alt yapısının oluşturulmasında elbette ki bizim rolümüz önemlidir. Ama esas dikkate alınması gereken güç bence PKK'dır. Onları ikna etmede, Kürtleri temsil eden bir parti olarak biz 'silahları bırakacağız' diyemeyiz. Eğer silahların susmasını istiyorsak, kalıcı barış istiyorsak, elinde lokomotifi olan kesimleri ikna etmek şart. Bu sorunun baş aktörü PKK'dır.