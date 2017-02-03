Ahmet Türk hakkında tahliye kararı

Tutuklu eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak 'ye yaptığı açıklamada, "İstanbul Adli Tıp raporu Ahmet Türk'ün kalp pili takılmış olması da dahil bazı sağlık sorunları olduğunu teyit etti. Bunun üzerinde kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulunduk. Mardin Sulh Ceza hakimliği tahliyesine karar verdi" dedi.

Avukat Boztoprak, Ahmet Türk'ün gün içerisinde Elazığ Cezaevi'nden tahliyesini beklediklerini açıkladı.

İstanbul Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, Ahmet Türk'ün "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmayacağı" belirtilmişti.

Ahmet Türk'ün avukatı mahkemenin kararının Adli Tıp raporuna bağlı olmadığını ve müvekkilinin tahliyesini isteyeceklerini kaydetmişti.

Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınmış, ardından 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.