Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için, Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela örneğini gösteren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında inceleme başlatıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğünden Bağlar ilçesinde 21 Martta gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde yapılan konuşmaların çözümünü istedi. Konuşmaları inceleyen savcılık, DTP Genel Başkanı Türk'ün yanı sıra etkinliği organize eden komite üyeleri ve programın sunucusu hakkında inceleme başlattı.



