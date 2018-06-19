Ahmet Türk: Erdoğan, HDP'nin barajı aşmasıyla iktidarının sona ereceğini görüyor

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak, "Erdoğan, HDP’nin barajı aşmasıyla iktidarının, saltanatının sona ereceğini görüyor. Bugün HDP’ye saldırmasının en büyük nedenlerinden biri saltanat veya tahtının sallanması. Çünkü bunun farkında. Bunu önleyerek iktidarının kalıcı hale getirilmesini istiyor. Elbette ki siyaset belli bir hukuk ve ahlak kuralları içerisinde yönetilmesi gerekiyor. Ama bizim ve herkesin gördüğü gibi bu bir iftira kampanyası yönetiliyor” dedi.

Özgürüz.org'dan Sedat Sur'a konuşan Türk, Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin olarak “Suruç’ta tabi ki hepimizin üzüntü duyduğu bir olay yaşandı. Bu olay daha araştırılmadan, daha kimse bilmezken ilk günden açıklamalar yapıldı. HDP suçlandı. Ama aslında Suruç ve Urfa halkı olayın aslını biliyor. Burada adamın dükkanına gidiliyor ve oy isteniyor. Adam partili olduğunu ve kendisine oy vermeyeceğini söylüyor. İkinci gün tekrar gidiliyor. O da kardeşim boşuna beni rahatsız ediyorsun diyor. Bunun üzerine adam bıçaklanıyor. Sonrasında esası çok vahim. Yaralılar hastaneye getiriliyor ve orada linç ediliyor. Ama hükümet, başbakan ve iç işleri bakanı gibi halkın güvenliğinden sorumlu olan kişilerin açıklamaları ne halkın güvenliğinden ne de yaşananlardan bahsediyor. Sadece milletvekilimizin abisi öldürüldü diyorlar. Bizim söylediklerimizle de bazıları ikna olmayabilir. Ama biz oraya baroların, İHD’nin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların oraya gönderilmesini istedik. Onların gidip bu konuyu araştırması gerekiyor. İnsanların ölümü üzerine siyaset yapmak, bunu saptırarak gündeme getirmek noktasına gelmiş olmaları ne kadar sıkıştıklarının ifadesidir" diye konuştu.

“Umut ederim ki bu siyasi çizgisi sonuna kadar devam eder”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim çalışmalarını değerlendiren Türk, “Siyasetçinin herkesi kucaklaması gerekiyor. Bugün yaptığı çalışmalarda gösterdiği performans gerçekten halk tarafından benimsenen bir noktadadır. Sayın Demirtaş’ı ziyaret etmesi, ailesini ziyaret etmesi, tarafsız ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir siyaseti yürütmesi ve bunu vaat etmesi önemlidir. Umut ederim ki bu siyasi çizgisi sonuna kadar devam eder ve halkın desteğini alır.” dedi.

Son olarak bu seçimlerin tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Türk, “100 yılda bir bu tarihi fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu tarihi fırsatları değerlendiremezseniz çok şey kaybederseniz. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Sandık başına giden vicdan sahibi insanlar, emekçiler, Kürtler, Türkler, Aleviler bu bilinçle hareket etmeli ve hareket edeceklerine de inanıyorum. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.