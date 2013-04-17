Ahmet Türk: Süreci Kürtlerin yüzde 90'ı, Türklerin yüzde 58'i destekliyor

DTK Başkanı Ahmet Türk, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlediği basın toplantısında çözüm sürecine ilişkin bilgi verdi. Oluşturulmaya çalışılan barış ortamının önemine işaret eden Türk, sürece desteğin Kürtlerde yüzde 90, Türklerde ise yüzde 58 olduğunu söyledi.

Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk, Türkiye'de çözüm sürecine toplumun her kesiminden destek geldiğini belirterek, "Kürtlerin yüzde 90'ının ve Türk halkının yüzde 58'inin desteklediği bir süreçtir" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda basın toplantısı düzenleyen Türk, çözüm sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kürt halkının barış arayışı içinde olduğunu ifade eden Türk, çözüm süreciyle ortaya çıkan barış ortamının Türkler, Kürtler ve Ortadoğu halkları açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Türk, "Bugün taleplere baktığımızda demokrasiye inanan bir ülkenin çok rahatlıkla bunları hayata geçirebileceği talepler olarak görmek lazım" diye konuştu.

Talebin Kürtlerin inkarı üzerinden yürütülen siyasetin sona erdirilmesi olduğunu kaydeden Türk şunları söyledi:

"Bu barış süreci toplumda da destek bulan bir süreçtir. Kürtlerin yüzde 90'ının ve Türk halkının yüzde 58'inin desteklediği bir süreçtir. Bu nedenle bu süreçten umutluyuz."

Avrupa'ya çağrısı

Ahmet Türk, Avrupa Parlamentosunun süreci izlemesini isteyerek, bunun, çözümsüzlüğün nedeninin belirlenmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

'Terörist hakaret' eleştirisi

Kürt mücadelesinin "terörist hareket" olarak görülmesini eleştiren Türk, "Avrupa tarafından dünyadaki pek çok örgütler geçmişte terörist ilan edilmişti ancak bugün demokratik zeminde siyaset yapar duruma gelmiştir. Filistin Kurtuluş Örgütü gibi" ifadesini kullandı.

'Akil İnsanlar'a 16 isim

Akil insanlar listesinin daha güçlü bir şekilde hazırlanabileceğini kaydeden Türk, kendilerinin de 30 kişilik bir liste hazırladığını ancak bu listeden sadece 16 ismin kabul edildiğini bildirdi.