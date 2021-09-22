Ahmet Türk: CHP, gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi budur

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, yerine kayyım atanan Ahmet Türk, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu çözümüne ilişkin çıkışının ardından CHP’nin tutumu ve politikasını değerlendirdi. Ahmet Türk, "Ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez” dedi.

Siyasette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" sözleriyle başlayan tartışmaları değerlendiren Ahmet Türk, Bianet’ten Ruken Tuncel’e konuştu. CHP liderinin sözlerini olumlu bulduğunu belirten Türk, Kürt sorununun sadece Kürtlerin sorunu olmadığının özellikle altını çizerek, “"Kürt sorunu çözülmediği zaman sadece Kürtler bunun acısını çekmiyor veya sadece Kürtler demokrasiden uzaklaşmıyor aynı zamanda Türkiye halkları da demokrasiden uzaklaşmış oluyor. Bu nedenle Kürt sorunu bir Türkiye sorunudur, bütün halkların sorunudur” diye konuştu.

“Muhatap olsaydı bu kadar acılar yaşanmazdı”

Türk, “HDP sıklıkla Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümünden söz ediyor. Kiminle bu çözüm, nasıl bir barış, sizlerin penceresinden bugün bir muhatap var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Muhatap olsaydı bu kadar acılar yaşanmazdı. Muhatap olmadığı için bugün bu sorun bir çıbana dönüşmüş durumda. Ama mücadele ederken aynı zamanda bir muhatap yaratmanın da mücadelesini vermek zorundasınız. ‘Kürtler, kültürel, kimliksel olarak tanınmak istiyor, bir statüye sahip olmak istiyor’, fikrini içselleştiren bir anlayış olmadığı için bir muhatap ortaya çıkmıyor. ‘Kürtler bir halktır, dilleri vardır, kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olması gerekir’ anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir. Ama bugün bir muhatap bulmak zor.”

“Demokratik bir gelecek için mücadele ettiğini söyleyenler, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda açık şekilde fikirlerini ortaya koymalı”

“Bugün ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi, ben zaman zaman eleştiriyorum ve birilerinin hoşuna gitmiyor. İkide bir güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediliyor. Peki, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda bugüne kadar verdiğiniz bir açık mesaj var mıdır, yok! Demokratik bir gelecek için mücadele ettiğini söyleyenler, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu konusunda açık şekilde fikirlerini ortaya koymalı ve bir deklarasyonla ortaya çıkmalı neler yapacağını belirtmeli” diyen Türk, devamında şöyle konuştu:

“Bir tarafta AK Parti’nin yedeğinde MHP, diğer tarafta da CHP’nin yedeğinde İYİ Parti var. Bu iki parti de Kürtlerin meşru taleplerini kabul edecek noktada değil, bu da işin zorluğu. CHP’de de demokrat bazı insanlar var ama ulusal kesimlerin varlığını da unutmamak lazım.”

"'Türkiye halkı ulusalcıdır, ulusalcıları desteğini kaybederiz' anlayışını doğru bulmuyoruz"

“Bir ülkenin barışa ihtiyacı varsa, bir sorun varsa, siyasetçi risk almak zorundadır, gelecekle ilgili hesap yapmalıdır. Ama bugün maalesef bugünden yararlanma hesabı etrafında siyaset yapılıyor” görüşünü ifade eden Türk, sorunun çözümüne ilişkin öngörülerini şöyle ifade etti:

““Kürtler konusunda çok açık bir şeyler söylersem, ulusalcı kesim benden kopar, oy kaybederim' kaygısı var bazılarında. Oysa ki doğruyu savunmak demokrasiye inananların görevidir, doğru projeler etrafında halkı buluşturmak görevdir. 'Türkiye halkı ulusalcıdır, ulusalcıları desteğini kaybederiz' anlayışını doğru bulmuyoruz. Ana muhalefet partisinin bunu aşması gerekir, bunu aştığı zaman, Kürtler kiminle demokrasi için birlik olacağının kararını verir. Tabi ki bugün iktidarın yarattığı bu tablo karşısında Kürtlerin AK Parti ile bir geleceği olmaz, bir görüşmesi olmaz. Birileri bizden uzak bile dursa, biz bize düşen rolü Kürtler olarak oynayacağız, ama bu nereye kadar gider. Bu sorunun çözümü için yeterli olur mu? Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.”