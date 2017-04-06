Ahmet Türk: Ben hiçbir Kürt'ün böylesi bir onursuzluğu kabul edeceğine inanmıyorum

Sivil toplum örgütleri Mardin’de “Herkes İçin Hukuk-Yarınlar İçin” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Ahmet Türk, "Referandum sonucunun Türkiye için çok önemli olduğunu söyledim, ama bence Kürtler için daha önemlidir. ‘Bakın Kürtler bana destek veriyor’ diyecekler" ifadelerini kullandı. Türk, “Hiçbir Kürt’ün böylesi bir onursuzluğu kabul edeceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı ve referandumda yüksek oranda 'hayır' oyu çıkacağını söyledi.

Gazete Duvar’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, Barış Bloku, Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu ve Yurttaş Girişimi, Mardin’de “Herkes İçin Hukuk-Yarınlar İçin” başlıklı bir panel düzenledi. Panele CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, siyasetçi Hasip Kaplan’ın yanı sıra Mardin’deki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk yaptı. Ahmet Türk, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini hatırlatarak, 1980 ve 1990’lı yıllara benzer bir sindirme politikasının izlendiğini söyledi.

"Tahammül edilmeyecek bir onursuzluk"

Ahmet Türk, referanduma bir parti olayı gibi bakmamak gerektiğini vurgulayarak referandumda çıkacak sonucun hem Türkiye hem de Kürt halkı için önemli olduğunu belirtti. Türk, referandumun Kürtler için ayrıca önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Referandum sonucunun Türkiye için çok önemli olduğunu söyledim, ama bence Kürtler için daha önemlidir. Buradan çıkacak sonuç hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda kullanılacaktır. ‘Bakın Kürtler bana destek veriyor’ diyecekler. 85 belediyesine kayyım atayacaksınız, bir partinin eş başkanlarını ve milletvekillerini hapse atacaksınız, sonra, ‘Bakın Kürtler bize destek veriyor’ diyecekler. Bu bence tahammül edilmeyecek, kaldırılamayacak bir onursuzluktur. Ben hiçbir Kürt'ün böylesi bir onursuzluğu kabul edeceğine inanmıyorum.”

"Yüksek oranda hayır çıkacak"

Meselenin sadece başkanlık olmadığına dikkat çeken Ahmet Türk, Türkiye’yi totaliter bir sistemden, faşist anlayıştan kurtarmak için demokratik güç birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

90’lı yıllarda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seçim çalışması için esnafı ziyaret ettiklerini, esnafın kendileriyle beraber görünmemek için saklandığını anlatan Ahmet Türk, “Çünkü peşimizde polis ve özel timler vardı, insanları korkutup sindirmişlerdi. Ama birkaç gün sonra seçimler yapıldı ve Kızıltepe’den yüzde 70 oy aldık. Bugün de benzer bir sindirme politikası var. Ama inanıyorum ki referandumda yüksek oranda ‘hayır’ oyu çıkacak” dedi.

"Tek adam tasarısına hayır"

Ahmet Türk’ün ardından Mardin Tabip Odası Başkanı Zeki Uzun da bir konuşma yaptı. Uzun, Türkçe, Arapça ve Kürtçe yaptığı konuşmasında referandumda neden ‘hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

Uzun’un ardından panelistler AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Nas, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Mithat Sincar ve T24 yazarı Nurcan Baysal, AKP'nin dönüşümünü, değiştirilmesi öngörülen anayasa maddelerini anlatarak referandumda “hayır” çıkması için demokrasi güçlerinin ortak mücadele etmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Paneli düzenleyen sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasında ise, “Çok etnisiteli, çok kültürlü, çok inançlı bir toplum olarak bir arada yaşamak, özgürlüğümüzü ve özgünlüğümüzü korumak için parlamenter demokrasiye, Meclis’e, hukukun üstünlüğüne dayalı, bireyin hakkını koruyan adil, eşitlikçi, çoğulcu bir anayasaya ihtiyacımız var. Gelecekte böyle bir anayasaya kavuşabilmek için bugün önümüze sürülen bu tek adam tasarısına hayır demek yurttaşlık görevimizdir” ifadeleri yer aldı.