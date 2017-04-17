Ahmet Türk: Baskı sebebiyle HDP'den AKP'ye küçük kaymalar var

Kayyım atanan Mardin Belediyesi'ndeki başkanlık görevinden alınan Ahmet Türk, referandum değerlendirmesinde bölgede HDP seçmeninin AKP’ye kaydığı iddialarını kabul etmeyerek "HDP seçmeni bölgede yapılanları, kayyımları, vekillerinin tutuklu olmasını kabul etmediğini ortaya koymuştur. HDP’den AKP’ye kayma yoktur, baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "Tayyip Erdoğan'ın MHP'yle kurduğu ittifak çöktü. Ve yine enteresan bir durumdur ki sayın Tayyip Erdoğan'ı Kürtler kurtardı. Ve Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması lazım ve Kürtlere olan bu vefa borcunu da ödemesi lazım" dedi.

Türk, referandumdan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu belirterek "Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, kaymakamları, valileri, kayyımları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan’da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyımları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir" dedi.

"50 yıl tartışılacak"

Türkiye genelinde çıkan sonucun aslında bir ret olduğunu vurgulayan Türk, şunları kaydetti: "Türkiye’nin 4 büyük şehrinde ‘hayır’ın çıkması aslında çok önemlidir. Demokrasi kültürü gelişkin ve düşünen insanların ortaya koyduğu tavır, yine değişikliğe ve sisteme karşı bir duruştur. Tabii ki orta Anadolu ve Karadeniz’de milliyetçiliğe oynanarak, Kürtler tehdit gösterilerek, vatan, millet, bayrak ile apolitik kesim üzerinde yapılan politika ile iradeleri teslim alınmıştır. 1946’lardaki seçimler halen tartışılıyor. Ben inanıyorum ki, 50 yıl Türkiye tarihinde bu seçimin sonuçları ve meşruluğu tartışılacak.”

"Baskı ve engellemeler var"

Ahmet Türk, bölgede HDP oylarının AKP’ye kaydığı şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını da belirterek, "Aslında bölgede çıkan ‘hayır’ sonuçlarına her yerde yüzde 20 eklemek gerekir. Muhtarından, kanaat önderine kadar tehdit edilmelerin yaşandığı ve zorlandığı bir durum vardı. Demokratik bir ortamda olsaydı oranlar farklı olurdu. HDP’den AKP’ye kayma yok, baskıların ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır. HDP açısından bir şey değişmez. Şimdi çıkan sonuçlar, yürütülen ve Kürtleri dışlayan politikanın da doğru olmadığını ve kabul edilmediğini ortaya koymuştur" dedi.