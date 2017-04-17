HDP'li Altan Tan: Erdoğan'ı Kürtler kurtardı; bu vefa borcunu ödemesi lazım

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 16 Nisan referandumunda 'evet' oylarının bir kısmının Kürtler ve HDP seçmeninden gittiğini savundu. Yeni bir süreç inşa edilmezse iktidarın oy erimesinin devam edeceğini iddia eden Tan, "Tayyip Erdoğan'ın MHP'yle kurduğu ittifak çöktü. Ve yine enteresan bir durumdur ki sayın Tayyip Erdoğan'ı Kürtler kurtardı. Ve Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması lazım ve Kürtlere olan bu vefa borcunu da ödemesi lazım" dedi.

HDP'li Tan, Flash Tv'de yayınlanan Referandum Özel programına canlı yayında bağlanarak 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tan, kendisine yöneltilen "HDP Eşbaşkanları ve Milletvekilleri tutuklu olmasaydı bu sonuç değişir miydi?" sourunu ise "Değişirdi tabii. 500 600 bin oy yer değiştirdiği vakit bu tablo değişiyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu vakit, Tayyip Bey'in MHP'yle bir ittifak değil, yine HDP'yle Kürtlerle, liberallerle, Türkiye'deki sosyal demokratlarla demokratk bir Türkiye yönünde adım atması lazım." ifadeleriyle yanıtladı.