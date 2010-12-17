-AHMET TÜRK: ''BARIŞ KALICI HALE GELMELİ'' MUŞ (A.A) - 17.12.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, barışın kalıcı hale gelmesi için büyük çaba harcanması gerektiğini söyledi. Muş'taki bir otelde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Türk, daha önce 649 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek, barış çağrısı yaptığını anımsattı. Türk, ''Demokratik Toplum Kongresi'ni de, siyasetimizi de eleştirebilirsiniz, yanlışlarımızı ortaya koyarsanız biz bundan memnun kalırız. Çok fikirli, düşünceli ve eleştiriye açık olamazsak o zaman da biz demokratik olamayız'' dedi. İnsanların düşüncelerini söylemekten çekindiği bir ortamda demokrasiden söz edilemeyeceğini ifade eden Türk, bu nedenle sivil alanın güçlenmesinin, kendileri için, barış için, demokrasi için önemli olduğunu söyledi. Türkiye genelinde demokratik özerk yapının olması gerektiğini ileri süren Türk, ''Türkiye artık bu yükü kaldıramaz, biz de diyoruz demokratik özerklikle artık demokratik bir Türkiye yaratılabilir'' dedi. Toplantıya, DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman da katıldı.