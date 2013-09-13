Ahmet Türk: Anadil talebi süreçten bağımsız değil

Diyarbakır'da düzenlenen, "Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı"na katılan kurumların temsilcileri tarafından bir bildirge açıklandı. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün okuduğu sonuç bildirgesinde "Türkiye devleti ve PKK arasında silahların susması ve Kürdistan halkının taleplerinin karşılanması için çözüm sürecine destek verdik ancak anadilde eğitim, kendi kendini yönetme hakkı ve Kürtçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi süreçten ayrı değerlendirmemelidir" denildi.

Basın açıklaması ile okunan bildirgeden satırbaşları şöyle:

- Türkiye devleti ve PKK arasında silahların susması ve Kürdistan halkının taleplerinin karşılanması için çözüm sürecine destek verdik ancak anadilde eğitim, kendi kendini yönetme hakkı ve Kürtçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi süreçten ayrı değerlendirmemelidir.

- PKK'nın adımlarına karşı devletin gerekli adımları atmasını istiyoruz, geri çekilmenin durması çözüm sürecinin durduğunu değil tıkandığını gösterir.

- PKK kadrolarının hayata katılımı için yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Öcalan'ın kamuoyu ile iletişiminin sağlanmalı ve KCK tutuklularının serbest bırakılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

- Yüzde 10 seçim barajının kaldırılarak Kürdistan'daki partiler kendi aidiyetleri içinde politika yapabilmelidir.

- Rojava'da Kürtlerle savaşan gruplara devlet tarafından verilen destek kesilmeli bilakis Kürtler müttefik olarak görülmelidir.

- Halkımızı anadilde eğitim hakkı için bir haftalık eğitim boykotuna davet ediyoruz.

Demirtaş: Pazar günü İmralı'ya gitmeyi bekliyoruz

Toplantı sonunda söz alan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da Abdullah Öcalan'la görüşme konusunda henüz yeni bir durum ortaya çıkmadığını, İmralı'ya gidip kendisiyle görüşemeden süreçte neler olduğuyla ilgili bilgi sahibi olamayacaklarını söyledi. Demirtaş pazar gününde kadar BDP heyetinin İmralı'ya gitmesini beklediklerini söyledi.