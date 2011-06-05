Ahmet Türk: AKP Kızıltepe'de trafo dağıtıyor

T24 - BDP'nin Mardin'de desteklediği bağımsız milletvekili adaylarından Ahmet Türk, AKP'nin 2009'da Tunceli'de yerel seçim öncesi beyaz eşya dağıttığını, bu kez Kızıltepe'nin köylerine gidip pazarlık yaparak her köye bir trafo dağıtmaya başladığını söyledi.





Türk, trafo dağıtılan 2 kamyonu dün yakaladıklarını, TEDAŞ müdürünü arayarak uyardığını belirterek, "Seçim yasaklarının başladığı bugünlerde ilçe başkanlarının yaptıkları pazarlıklar üzerine trafo dağıtılıyor. Bugüne kadar niye dağıtılmadı" diye konuştu.

TEDAŞ Mardin müdürü Hakan Altınsu ise, seçim öncesi taleplerde patlama olduğunu, yaptıkların hizmetin seçim yatırımı olmadığını söyledi.

Ahmet Türk, AK Parti'nin seçim yasaklarının başladığı bugünlerde seçmenin oyunu almak için bu kez köylere trafo dağıttığını söyledi.

Türk, köylerde yapılan görüşmelerde oy karşılığı her köye trafo dağıtımı yapılmaya başladığını, bu konuda ellerinde listeler olduğunu ifade ederek, "Dün yine köylere trafo dağıtmak isteyen iki kamyonu bulduk ve TEDAŞ müdürünü arayarak sert dille uyardım. Yapılan ahlaki bir olay değildir. Tunceli'de beyaz eşya dağıtımını daha unatmadık. Seçim yasaklarının başladığı dönemde AK Parti'nin ilçe başkanları ile yapılan pazarlıklar sonucu köylere trafo dağıtılması ahlaki değildir. Devletin imkanları kullanılarak bir partiye çıkar sağlanamaz" dedi.

Ahmet Türk, yapılan hizmetlere karşı olmadıklarını ve tespitlerine göre şimdiye kadar 7-8 köye trafo dağıtıldığını ifade ederek, "Bu seçim rüşvetinden başka bir şey değildir. Buna izin vermeyiz. Müdürü arayarak sert dille uyardım. Bana arızalar nedeniyle trafo dağıttıklarını söyledi. Ancak, bugüne kadar o kadar arıza yaşanırken yapılmayan bir çalışma nasıl oluyor seçim yasakları başlar başlamaz yapılıyor. Bunu anlamış değilim. Köye trafolar gider gitmez hemen projeler hazırlanıyor ve anında trafolar takılıyor. Bu yapılan pazarlıklar sonucu seçim yatırımıdır. Şimdiye kadar hukuki yollara başvurmadık ama yapılanı ahlaki bulmuyorum" diye konuştu.

TEDAŞ Mardin Müdürü Hakan Altınsu, seçim öncesi atmosferinden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerde bulunduğunu ve bunun talep patlamasına yol açtığını söyledi. Altınsu, 24 saat çalışan bir kurum olduklarını anlatırken, "Bunları seçim yatırımı olarak dağıtmamız söz konusu değil. Seçim yatırımı algısı oluşturacak diye vatandaşı karanlıkta bırakıp 'gidin seçim sonrası gelin' diyemeyiz. Sayın Ahmet Türk bizi aradı ve iddiaları söyledi. Ancak, iddialar doğru değildir. Rutin yapmamız gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaştan gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani seçim öncesidir diye bir şey yapmayalım mı?" dedi.

