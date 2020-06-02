Ahmet Telli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Şair Ahmet Telli, adına açılan bir Facebook hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi. Telli, “Araştırılırsa bu hesabı benim kullanmadığım anlaşılacak” dedi.

Şair Ahmet Telli, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle karakolda ifade verdi.

Ahmet Telli adıyla açılan bir fan sayfasında, “Askerlerin katili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde bir ifadeye yer verildi. Bunun üzerine ifadeye çağrıldığını söyleyen Telli, “Benim adımla, fotoğraflarımla açılmış başka hesaplar da var. Kim açıyor bu hesapları bilmiyorum. Bu hesaplarda şiirlerime, fotoğraflarıma yer veriliyor. Ama işte bu hesapların birinde Cumhurbaşkanı’na hakaret edilmiş” dedi.

Karakolda polislerin, söz konusu ifadelerin yer aldığı Facebook görselini kendisine gösterdiğini belirten Telli, “Benim açmadığım, kullanmadığım bir hesap. Polis araştırırsa bunu öğrenir zaten^” diye konuştu.

Karakola ifade vermeye yanında avukatı olmadan gittiğini belirten Telli, karakolda verdiği ifadeden sonra hakkında bir soruşturmanın açılıp açılmayacağı hakkında bir fikrinin olmadığını söyledi.