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Ahmet Tatlı: Saldırıdan sonra babamla konuştum

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı babasıyla konuştuğunu, hastaneye giderken şuurunun açık olduğunu söyledi.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu yoğun bakımda uyutulan İbrahim Tatlıses'in doktorları bu sabah yaptıkları açıklamanın ardından yeni bir açıklama yaparak olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı babasıyla konuştuğunu, hastaneye giderken şuurunun açık olduğunu söyledi.

Ardından basına açıklama yapan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, "İtibar etmeniz gereken yer burasıdır. Bir sürü insan açıklamalar yapıyor ama gerçeği burada. En iyi açıklamayı da ayağa kalkınca İbrahim Bey yapacak. Özellikle Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz, emniyet müdürlerimize, herkes olayın içinde şu an. Burada söylenenlere önem verin. Babam ayağa kalkınca konuşacaktır. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Biz sadece babamın, İbrahim Tatlıses’in iyi olmasını istiyoruz. Başka bir şey de düşünmüyoruz. Bu olayların spor programlarına kadar düşmemesini istiyoruz. Buraya inanın istiyoruz. Allah’a şükür iyiye gidiyoruz. Her anda ben vardım. Olay anında evdeydim, hemen olay yerine gittim. İçeri girerken konuştum, şuuru da açıktı. Ancak elini oynattığı haberleri doğru değil" dedi.


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