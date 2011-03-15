Ahmet Tatlı: Saldırıdan sonra babamla konuştum

T24

Ardından basına açıklama yapan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, "İtibar etmeniz gereken yer burasıdır. Bir sürü insan açıklamalar yapıyor ama gerçeği burada. En iyi açıklamayı da ayağa kalkınca İbrahim Bey yapacak. Özellikle Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz, emniyet müdürlerimize, herkes olayın içinde şu an. Burada söylenenlere önem verin. Babam ayağa kalkınca konuşacaktır. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Biz sadece babamın, İbrahim Tatlıses’in iyi olmasını istiyoruz. Başka bir şey de düşünmüyoruz. Bu olayların spor programlarına kadar düşmemesini istiyoruz. Buraya inanın istiyoruz. Allah’a şükür iyiye gidiyoruz. Her anda ben vardım. Olay anında evdeydim, hemen olay yerine gittim. İçeri girerken konuştum, şuuru da açıktı. Ancak elini oynattığı haberleri doğru değil" dedi.