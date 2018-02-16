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Spor

Ahmet Taşyürek, Şanlıurfaspor ile anlaştı

ŞANLIURFA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

16 Şubat 2018 14:12

ŞANLIURFA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Şanlıurfaspor Tesisleri\'ne gelerek yönetimle görüşen Taşyürek, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek’in, Fethiye’ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.
Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor’u şampiyon yaparak TFF 1\'inci Lig’e yükselten Taşyürek, Hatayspor’da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.

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