Ahmet Taşgetiren: Yoksa gerçekte 15 Temmuz'da BAE parmağı yoktu da, kamuoyunu 'beka söylemi'ne inandırabilmek için mi üretmiştik dış güç manipülasyonunu?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin düzelmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, iktidarın geçmişte BAE'yi 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçladığını hatırlattı ve "Yoksa gerçekte yok muydu BAE parmağı da, biz iç kamuoyunu 'beka söylemi'ne inandırabilmek için mi üretmiştik böyle kıytırık dış güç manipülasyonunu?" diye sordu.

Taşgetiren, iktidarın 15 Temmuz hakkındaki söylemlerini hatırlatarak, "Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan herhangi bir toplantıda 15 Temmuz’daki rollerinin hesabı sorulmuş mudur?" dedi.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

"Yoksa, gerçekte 15 Temmuz’un arkasında BAE’nin ya da başka bir dış gücün bulunduğuna inanmıyor muyduk?

İçerde 15 Temmuz’un üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen FETÖ’ye karşı temizlik operasyonları sürüyor. Evlere baskın yapılıyor, asker, polis, öğretmen, kadın - erkek vs… toplanıyor. 84 yaşındaki birisi Bankasya, yardım derneği ilişkisi gibi gerekçelerle FETÖ bağlantısı sebebiyle cezaevinde hayatını kaybetti. Hastalığı, yaş durumu bile, affından geçelim, denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmasına imkan vermedi. Binlerce insan içerde. Peki nasıl affedildi peki BAE?

Yoksa gerçekte yok muydu BAE parmağı da, biz iç kamuoyunu “beka söylemi”ne inandırabilmek için mi üretmiştik böyle kıytırık dış güç manipülasyonunu?"

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