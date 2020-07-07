Ahmet Taşgetiren: 'Yeşil kemalizm' iddiası en çok iktidarı destekleyenlerin meselesi olmalı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "18 yıldan beri iktidarda olan bir 'misyon'un sonunda 'Yeşil Kemalist düzen' diye tanımlanacak koordinatlar içine girdiği iddiası yabana atılır bir iddia mı idi? Yeşil kemalizm' iddiası en çok iktidarı destekleyenlerin meselesi olmalı" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "2012’den bu yana Tayyip Erdoğan Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak devlet yönetiminin en yüksek makamlarında. Onun tanımladığı anlamda 'virüs' niteliğindeki 'derin devlet' acaba bugün ne durumdadır? Mücadele devam mı ediyor, o gün bitirilemeyen yapı bugün bitirilmiş midir, yeni bir nitelik mi kazanmıştır, 'paralel yapı” diye nitelenen 'FETÖ' mesela, 'derin devlet'in neresine düşmekteydi? 15 Temmuz gecesinde 'derin devlet'in bir dahli var mıydı?" diye sordu.

Taşgetiren, "Yeşil Kemalist bir sistem' içinde yaşıyorsak onu da bilelim ve onun ülkeye, millete, kendimize, çocuklarımıza ne getirdiğini bilelim, destek veriyorsak ona göre verelim, değil mi? Ben mesela, bugün 'Büyük harflerle 'DEVLET'ten ne kastedildiğini bilmek istiyorum. Susurluk’un nerede olduğunu bilmek istiyorum. Bahçeli’nin, Perinçek’in ve onlarla irtibatlı kadroların iktidarla ilişkilerinin niteliğini bilmek istiyorum, 15 Temmuz’dan sonra askerlerin, Milli Güvenlik Kurulu’nun misyonlarının ne durumda olduğunu, MİT’in yeni görev tanımını, sistemin en tepe noktasındaki Cumhurbaşkanı’nın görünenlerin dışında bir istişare halkasının ve bunun herhangi bir 'derinliği'nin bulunup bulunmadığını…. Vs. 'Yeşil kemalizm' iddiası en çok iktidarı destekleyenlerin meselesi olmalı. Kimlerle nereye doğru gidildiğini bilmek 'memleket meselesi' çünkü." ifadesini kullandı.

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