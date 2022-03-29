Ahmet Taşgetiren: Yeni bir paralel yapı mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, polisin Adana'da Furkan Vakfı üyelerine sergilediği tavra AKP iktidarını önemseyen insanların şaşırdığını belirterek, "Bu işler öyle bir anlık patlamayla olmaz dostlar. Patlama, potansiyel varsa, birikim oluşmuşsa gerçekleşir.

Bir soru şu: Bu tür bir patlama sadece Adana Emniyetine mi hastır?

İkinci soru: Bu tür hukuk dışı refleksler sadece Emniyet bünyesinde midir?

Bir başka soru: Bunlar devlet bünyesinde kimi sakat yapılanmaların ürünü ise, nasıl oluştu bu sakat yapılanmalar?" diye yazdı.

Adana'da yaşananlarla ilgili AKP sözcüleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin farklı görüşlerinin dikkatle tahlil edilmesinin altını çizen Taşgetiren, "Bence bugün sorulması gereken en önemli soru şudur: MHP ile iktidar iş birliğinin devlet bünyesindeki gerçek boyutları nedir? İçişleri Bakanlığı gibi devlet güvenliğinin en önemli ayaklarından birisinde, mesela, Soylu’ya yönelik “Bahçeli garantörlüğü” ne anlama gelmektedir?

Ak Parti’nin kimi mecburiyetlerle geliştirdiği iş birliklerinin devlet içinde “paralel yapılar” oluşturma gibi problemli bir yapısı, bir özrü var, bu çok açık. Bu yapılar nereye kadar kontrolde hareket ediyor, nerede kontrolden çıkıyor, bunu tespit ayrı bir hadise, ama sonunda ülkeye çok ağır bedeller ödetiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Adana olayları için sessizliği tercih etti. Bundan henüz ortada “Göz yumulacak” bir olgu olduğu izlenimini mi edinmemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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