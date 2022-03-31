Ahmet Taşgetiren: Yanlış değerleri kalkan yapmayın, İslam bir parti ile, kurumla, bir akımla sınırlı değil

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, T24 yazarı Bekir Ağırdır'ın "AKP artık kitlelerin değil bir hayat tarzının partisi" yazısındaki tespitlerin AKP'yi yönetenler için muhasebe fırsatı verdiğini belirterek, "Belli ki “Türkiye toplumu ve İslam” herhangi bir parti çerçevesini aşan bir olgu. Kaç kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği oy oranının zorladığı kamplaşma politikalarına işaretle, “Türkiye’de Müslümanlık oranını yüzde 50 artı 1’e indirgememek gerekiyor” diye yazdım. Bu “Tehlike alarmı” kimsenin kılını kıpırdatmadı. Reel politik karşısında kimsenin bu tür konuları dikkate alacak zamanı yoktu anlaşılan" ifadelerini kullandı.

İslam'ın bir parti aidiyeti ile sınırlanmaması gerektiğini kaydeden Taşgetiren, "Ak Parti’ye şunu söyleyebilirim: Değerler etrafında bir kamplaştırma dili, insanların sizinle birlikte değerlerle ilişkisini de sıkıntıya sokuyor. En azından yanlışlara değerleri kalkan yapmayın.

Ama daha geniş bir camiaya, -ki İslami camia çok daha geniştir- siyasi sınırlarla bloke olmamayı, tüm toplumu kuşatan bir iletişim dili (Tebliğ dili mi demeliydim?) oluşturma meselesini gündeme almayı teklif etmek isterim. Yani İslâm benimle sınırlı değil. Bir parti ile, bir kurumla, bir akımla sınırlı değil. Herkes İslam’ın onurunu taşımaya itina etmeli, ama asla İslam’a yük olmamalı, İslam’ın önüne engel teşkil etmemelidir." diye yazdı.

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