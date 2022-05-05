Ahmet Taşgetiren: Tayyip Erdoğan bu ifadeyi seçerek mi kullandı bilemiyorum ama bir devlet yöneticisi dilinde sağlıklı olmayan bir söz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz" sözlerine işaret ederek, "Bu ifadeleri toplum önünde söyleme cesaretini iktidar cenahında sadece Tayyip Bey gösteriyor. Sanırım başka herhangi bir bakan, ya da partili söylese, hem toplumda büyük tepkiye yol açar hem de parti bünyesinde….

Tayyip Erdoğan’a gösterilecek tepkiler ise karşısında “Cumhurbaşkanlığına hakaret” gibi bir barikata tosluyor. Tayyip Erdoğan bu ifadeyi “seçerek” mi kullandı yoksa, “ağız alışkanlığı” ile mi, bilemiyorum, ama nasıl kullanılmış olursa olsun bir devlet yöneticisi dilinde hoş, sağlıklı, doğru olmayan bir söz" diye yazdı.

Tayyip Erdoğan'ın sözlerini "patron ağzı" olarak niteleyen Taşgetiren, "Çalışanı ile iş akdi yapmış, yani bir tür sözleşme yapmış, emeği alan ve karşılığını veren insan gibi değil, o işi lütfeden, çalışanın işi verdiği için kendisine ayrıca bir ihtiramda bulunmasını bekleyen, her türlü fazladan iş yüküne tahammül etmesini iş bulmuş olmasının gereği görmeye zorlayan, ücret belirlemeyi bir “patron yetkisi”ne indirgeyen, ücret artış taleplerini hadsizlik olarak gören, toplu sözleşme gibi işçi ile ücret pazarlığı yapılan süreçlerde gerilen ve peşinden “şükürsüzlük, nankörlük” gibi tepkilerin sökün ettiği durumlar…" ifadelerini kullandı.

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