Ahmet Taşgetiren: Şu anda cumhurbaşkanının imzasına direnecek kimse yoktur; tabii ki ekonomik hayatın gerçekleri dışında

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiyi 13 yıl teslim ettiği Ali Babacan'ı "boş teneke" olarak değerlendirdiğini belirterek, "Erdoğan’ın bu “liderlik vurgusu” bilindiği için şu andaki tüm bakanlar “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde…” demeden bir icraat anlatmıyorlar. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üstelik kameralar önünde ve Erdoğan’a hitaben “Siz izin vermeden konuşabilir miyiz?” diyerek, hakim düzeni ortaya koymuş oldu.

Durum bu olunca, Ali Babacan’ın Erdoğan’ın ekonomi - politikasını üstelik “Bilmiyor” gibi çok sert yargılarla sorgulamasının tahammül edilmez bir durum oluşturacağı muhakkaktır." diye yazdı.

Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" diye nitelediği modele eleştirileri "mandacılık zihniyeti" ile suçladığına işaret eden Taşgetiren, "Ülkede Erdoğan’ın bu “savaş dili”nin ve “mandacılık” ithamının alıcıları vardır. Onun liderliğine yönelik bir “kutsama” zemini de vardır.

Ancak yine de insanların yaşadığı “zor hayat”ın her türlü direnci eritme gibi bir mahiyeti de vardır...

Şu anda Cumhurbaşkanı’nın imzasına direnecek kimse yoktur; tabii ki ekonomik hayatın gerçekleri dışında…." ifadelerini kullandı.

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